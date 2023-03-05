Об этом в эфире Еспресо заявил народный депутат из фракции "Слуга Народа" Олег Дунда.

"Я хочу отметить, что у нас как у украинцев и Киева не должно быть никаких территориальных претензий на территории РФ. Наша стратегия должна быть проста – на наших восточных границах должны быть созданы независимые республики", - отметил он.

По мнению нардепа, Киев должен быть лидером на этой территории, вокруг которого должны заключаться союзы и объединяться будущие независимые республики.

"Самая красивая история - модель Великобритании с ее доминионами. Где есть Лондон, а есть другие независимые государства (Канада, Австралия), но они понимают, что ведущую роль играет Лондон. Так и Киев должен стать таким", - подытожил Дунда. .