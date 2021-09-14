Украина должна стать гибкой военной державой, как Израиль, - Кулеба

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы МИД Дмитрия Кулебы для The Independent .

"Эта страна (Украина, - ред.) вытащила ряд горьких уроков, которые говорят, что обещания Запада, скорее всего, не будут выполнены. Мы не верим обещаниям", - отметил он.

Кулеба отметил, что Украина понимает, что может полагаться только на себя.



По его словам, это означает, что надо научиться превращаться в гибкую военную державу по типу Израиля.

"Армия, дипломатия и украинский народ - вот что нам нужно, чтобы выжить", - отметил Кулеба.

