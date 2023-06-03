Украина должна стать членом НАТО без ПДЧ, - Кулеба
В нынешних обстоятельствах План действий по членству уже не должен быть обязательным элементом на пути Украины к НАТО
Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в Киеве в субботу, 3 июня 2023 года, на совместном брифинге с главой МИД Эстонии Маргусом Тсахкной, передает "Интерфакс-Украина".
"Мы считаем, что ПДЧ больше не должен считаться элементом на пути к членству. Это механизм, который изжил себя и не должен применяться к Украине", - сказал Кулеба.
По его мнению, предоставление Украине ПДЧ при нынешних обстоятельствах уже утратило актуальность как следующий шаг на пути к НАТО.
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Как известно, Финляндия и Швеция приступили к процедуре вступления без этапа ПДЧ.
При этом членство Украины в Североатлантическом альянсе украинский министр иностранных дел считает неизбежным.
"Это рано или поздно произойдет. Потому что без Украины невозможно защитить евроатлантическое пространство. И мы должны изменить мнение тех, кто считает, что членство должно состояться лучше позже, чем раньше", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.
Сегодняшняя официальная встреча Кулебы и Тсахкны посвящена подготовке к участию Украины в ближайшем Вильнюсском саммите НАТО, куда президент Владимир Зеленский пока не считает нужным ехать, если там не будут готовы предоставить Украине полноценное членство в Альянсе.
- Перед этим, 30 мая, народная депутат Евгения Кравчук заявила в эфире телеканала "Еспресо" о необходимости вступления Украины в НАТО по упрощенной процедуре, то есть без выполнения подготовительного Плана действий по членству (ПДЧ).
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