Украина должна стать членом НАТО без ПДЧ, - Кулеба

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в Киеве в субботу, 3 июня 2023 года, на совместном брифинге с главой МИД Эстонии Маргусом Тсахкной, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы считаем, что ПДЧ больше не должен считаться элементом на пути к членству. Это механизм, который изжил себя и не должен применяться к Украине", - сказал Кулеба.

По его мнению, предоставление Украине ПДЧ при нынешних обстоятельствах уже утратило актуальность как следующий шаг на пути к НАТО.

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Как известно, Финляндия и Швеция приступили к процедуре вступления без этапа ПДЧ.

При этом членство Украины в Североатлантическом альянсе украинский министр иностранных дел считает неизбежным.

"Это рано или поздно произойдет. Потому что без Украины невозможно защитить евроатлантическое пространство. И мы должны изменить мнение тех, кто считает, что членство должно состояться лучше позже, чем раньше", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Сегодняшняя официальная встреча Кулебы и Тсахкны посвящена подготовке к участию Украины в ближайшем Вильнюсском саммите НАТО, куда президент Владимир Зеленский пока не считает нужным ехать, если там не будут готовы предоставить Украине полноценное членство в Альянсе.