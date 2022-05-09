Украина должна стать членом ЕС и НАТО: Порошенко в День Европы призвал к депутинизации России и мировой политики

"Символично, что День Европы Евросоюз посвящает именно нашему государству как символу борьбы за европейские ценности. Очень важно, что друг Украины, с которым мы очень плодотворно работали во время моей каденции, Президент США Джо Байден именно сегодня в 21:45 по Киеву подписывает закон о Лэнд-лизе", – отметил пятый ррезидент.

Порошенко подчеркнул, что депутинизация России предполагает больше действенной международной солидарности и поддержки Украины, консолидации антипутинской коалиции.

"Более разрушительные санкции против России! Каждый день - новые санкции. Впервые ЕС начинает наступление на энергетические позиции России в Европе, в частности в вопросе нефтезависимости. Нефть и газ в руках Кремля - это оружие, и наконец-то это все поняли. Главное, чтобы шестой санкционный пакет Евросоюза был как можно скорее запущен", – отмечает Порошенко.

Еще один шаг – предоставление Украине новых оборонительных и наступательных вооружений.

"Очень благодарен американским друзьям за принятое решение о ленд-лизе! Мы инициировали его еще в 2014 году; убеждали международных партнеров. Призываю лидеров всех демократических стран мира последовать примеру Соединенных Штатов и принять соответствующие решения в своих парламентах", - говорит Порошенко.

"Приветствую результаты международной донорской конференции, которая состоялась 5 мая в Варшаве. Создание Трастового Фонда солидарности с Украиной открывает путь к "Плану Маршалла 2.0". Это начало воплощения идеи, над которой мы давно работали в рамках политической семьи Европейской народной партии, и впервые одобрили ее, по нашей инициативе, в резолюции Конгресса в марте 2017 года", – напомнил Порошенко.

Пятый президент также призвал союзников ускорить членство Украины в ЕС и НАТО: "Предоставление Украине статуса страны-кандидата на членство в ЕС до конца 2022 года, а также Плана действий по членству в НАТО как можно скорее. Для Украины вполне понятно, что только членство в НАТО является единственной действенной гарантией нашей безопасности. Ведь там, где НАТО – там мир и процветание. А там, где Россия – там война и разруха".

Порошенко подчеркнул, что путь к членству в ЕС и НАТО предполагает объединение усилий и украинской власти, и украинской оппозиции, и гражданского общества.

"Будем работать над получением статуса кандидата и нашей политической силой - "Европейской Солидарностью", в том числе и в рамках политической семьи Европейской народной партии. Планирую лично обсудить вопросы предоставления Украине статуса кандидата на Конгрессе и Саммите Европейской народной партии в Роттердаме 31 мая - 1 июня", - резюмирует Порошенко.