Украина должна снизить долю государства в экономике и смягчить регулирование роста в рейтинге экономических свобод, - эксперт
Для повышения уровня экономических свобод Украина должна снизить долю государства в экономике и ослабить государственное регулирование, в том числе снять валютные и торговые ограничения
Об этом белорусский политик и экономист Ярослав Романчук сказал в программе "Большой эфир Василия Зимы" на Еспресо.TV.
"Не должно быть государственных банков, такого жесткого валютного регулирования, такой высокой валютной нагрузки и давления на ФОПов и микробизнес. Не должно быть таких значительных торговых ограничений и такой большой доли государственной собственности", – сказал он, комментируя снижение Украины в рейтинге экономических свобод со 127-го до 130-го места по итогам 2021 года.
Зарегулированность и значительная доля государства в экономике приводят к росту теневой экономики, уверен эксперт.
"Украинцы спасаются от "великого государства" теневой экономикой и "схематозом"", - указал он.
- Напомним, Украина опустилась на три строчка в рейтинге экономических свобод Economic Freedom Index-2022, заняв 130-е место среди 177 стран. Среди европейских стран наша страна заняла предпоследнее место. Украина разместилась в категории "преимущественно несвободных" стран, оказавшись между Гвинеей и Индией.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.22
Покупка 28.22Продажа 28.54
-
EUR
Покупка 32.01Продажа 32.5
- Актуальное
- Важное