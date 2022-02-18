Украина должна снизить долю государства в экономике и смягчить регулирование роста в рейтинге экономических свобод, - эксперт

Об этом белорусский политик и экономист Ярослав Романчук сказал в программе "Большой эфир Василия Зимы" на Еспресо.TV.



"Не должно быть государственных банков, такого жесткого валютного регулирования, такой высокой валютной нагрузки и давления на ФОПов и микробизнес. Не должно быть таких значительных торговых ограничений и такой большой доли государственной собственности", – сказал он, комментируя снижение Украины в рейтинге экономических свобод со 127-го до 130-го места по итогам 2021 года.



Зарегулированность и значительная доля государства в экономике приводят к росту теневой экономики, уверен эксперт.



"Украинцы спасаются от "великого государства" теневой экономикой и "схематозом"", - указал он.

Напомним, Украина опустилась на три строчка в рейтинге экономических свобод Economic Freedom Index-2022, заняв 130-е место среди 177 стран. Среди европейских стран наша страна заняла предпоследнее место. Украина разместилась в категории "преимущественно несвободных" стран, оказавшись между Гвинеей и Индией.