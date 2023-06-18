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Украина должна сама определять условия для справедливого завершения войны, - Столтенберг

18 июня, 2023 воскресенье
12:21
Война с Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина сама должна определять условия для справедливого завершения войны, а также предостерег от поспешных мирных переговоров между Украиной и РФ

Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Welt.

По словам Столтенберга, только Украина должна определять приемлемые для себя условия для завершения войны.

Кроме того, он также подчеркнул, что мирное соглашение не может быть продиктовано российской стороной.

"Мы все хотим, чтобы эта война закончилась. Но для того, чтобы мир был длительным, он должен быть справедливым. Мир не может означать замораживание конфликта и принятие соглашения, продиктованного Россией. Только Украина сама может определить условия, которые являются приемлемыми", – заметил Столтенберг.

Столтенберг, в частности, отметил, что военные успехи усилят позицию Украины на переговорах:

"Чем больше оккупированных территорий Украина сможет освободить, тем лучшие карты у нее будут за столом переговоров для достижения справедливого и длительного мира".

Йенс Столтенберг
НАТО
Военные новости
Мир про Украину
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