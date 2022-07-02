Украина должна разрабатывать план для сухопутной транспортировки зерна, - нардепка Федина
Народная депутат София Федина считает, что Украина должна работать над созданием сухопутных портов для транспортировки украинского зерна
Такое мнение она высказала в эфире телеканала "Еспресо"
"Мы должны обеспечить и создать логистические наземные порты, с помощью которых сможем очень быстро поставлять зерновые в другие страны. Поскольку у нас скоро будет второй урожай. Также у нас сейчас хранится очень много зерна на элеваторах. И его нужно активно продавать, чтобы у нас уволилось место для нового урожая", – пояснила Федина.
Федина подчеркнула, что у Украины есть ресурсы для пополнения государственного бюджета, однако нужно настраивать логистические связи, чтобы возобновить экспорт украинских товаров
"У Украины есть ресурсы, которые мы должны были активно продавать еще в феврале и пополнять собственный бюджет. Однако мы не смогли сделать это из-за блокады украинских портов. Поэтому создание сухопутных портов с помощью наших стран партнеров является важным инфраструктурным моментом, который нужно решать", - добавила Федина
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