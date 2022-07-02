Украина должна разрабатывать план для сухопутной транспортировки зерна, - нардепка Федина

Такое мнение она высказала в эфире телеканала "Еспресо"



"Мы должны обеспечить и создать логистические наземные порты, с помощью которых сможем очень быстро поставлять зерновые в другие страны. Поскольку у нас скоро будет второй урожай. Также у нас сейчас хранится очень много зерна на элеваторах. И его нужно активно продавать, чтобы у нас уволилось место для нового урожая", – пояснила Федина.



Федина подчеркнула, что у Украины есть ресурсы для пополнения государственного бюджета, однако нужно настраивать логистические связи, чтобы возобновить экспорт украинских товаров



"У Украины есть ресурсы, которые мы должны были активно продавать еще в феврале и пополнять собственный бюджет. Однако мы не смогли сделать это из-за блокады украинских портов. Поэтому создание сухопутных портов с помощью наших стран партнеров является важным инфраструктурным моментом, который нужно решать", - добавила Федина



30 июня глава оккупационной администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил о вывозе украинского зерна из Бердянска.

Журналист Имран Усеинов рассказал , что оккупанты доставляют краденое украинское зерно в частные российские порты в Турции, в которых юрисдикция турецких властей ограничена.

В Anadolu Agency со ссылкой на заявление главы МИД Мевлюта Чавушоглу сообщили, что Турция выступает против кражи украинского зерна любой страной и имеет "полную решимость" в этом вопросе.

В Николаевской области 28 - 29 июня россияне обстреляли дома, зерновые склады и поле с урожаем, вызвав пожары, за полчаса Россия выпустила по областному центру 10 ракет.

1 июля в Турции посол Украины Василий Боднар обратился к местным органам власти с требованием разрешить ситуацию в отношении судна РФ, прибывшего из временно оккупированного Бердянска с украинским зерном