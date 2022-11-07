Об этом в эфире Еспресо заявил народный депутат Николай Княжицкий.

"Очень переживаю из-за всех этих заявлений, потому что мне кажется, что расчет Путина и был на то, что западные страны устанут все время поддерживать Украину. Что рано или поздно они будут подталкивать Украину к переговорам", - отметил нардеп.

По словам Княжицкого, это вопрос субъектности Украины.

"Насколько мы сами готовы к тому, чтобы выдерживать собственную позицию и освобождать нашу землю. Поскольку мы не готовились к этой войне, к сожалению, оружия своего у нас нет. Мы пользуемся оружием западных партнеров – это средства. Восстановление Украины – это тоже средства" , – сказал он.

По мнению нардепа, Украина очень сильно зависима от западных партнеров, а это – общества.

"Мы должны работать на то, чтобы убедить западные общества не сдавать ни метра украинского

земли, выбросить врага за пределы Украины, а потом о чем-то говорить. Но мы такой работы в западных обществах не ведем – тратим средства на телемарафоны, на дешевый пиар, на коррупцию. Вместо того чтобы тратить их на качественную дипломатию и продвижение украинских интересов. Даже возможность появления таких статей и мнений, особенно накануне выборов в США, это очень плохой сигнал", - подытожил Княжицкий.

6 ноября The Washington Post сообщил, что администрация США неофициально просит Украину послать сигналы о готовности к переговорам с РФ и отменить запрет на диалог лично с российским диктатором Владимиром Путиным.