"Украина должна работать с западными обществами": Княжицкий прокомментировал информацию о склонении Киева к переговорам с РФ
Украина должна работать на то, чтобы убедить западные общества не сдавать ни метра украинской земли, выбросить врага за пределы страны, а потом говорить о переговорах
Об этом в эфире Еспресо заявил народный депутат Николай Княжицкий.
"Очень переживаю из-за всех этих заявлений, потому что мне кажется, что расчет Путина и был на то, что западные страны устанут все время поддерживать Украину. Что рано или поздно они будут подталкивать Украину к переговорам", - отметил нардеп.
По словам Княжицкого, это вопрос субъектности Украины.
"Насколько мы сами готовы к тому, чтобы выдерживать собственную позицию и освобождать нашу землю. Поскольку мы не готовились к этой войне, к сожалению, оружия своего у нас нет. Мы пользуемся оружием западных партнеров – это средства. Восстановление Украины – это тоже средства" , – сказал он.
По мнению нардепа, Украина очень сильно зависима от западных партнеров, а это – общества.
"Мы должны работать на то, чтобы убедить западные общества не сдавать ни метра украинского
земли, выбросить врага за пределы Украины, а потом о чем-то говорить. Но мы такой работы в западных обществах не ведем – тратим средства на телемарафоны, на дешевый пиар, на коррупцию. Вместо того чтобы тратить их на качественную дипломатию и продвижение украинских интересов. Даже возможность появления таких статей и мнений, особенно накануне выборов в США, это очень плохой сигнал", - подытожил Княжицкий.
- 6 ноября The Washington Post сообщил, что администрация США неофициально просит Украину послать сигналы о готовности к переговорам с РФ и отменить запрет на диалог лично с российским диктатором Владимиром Путиным.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.85
Покупка 39.85Продажа 40.61
-
EUR
Покупка 38.8Продажа 39.82
- Актуальное
- Важное