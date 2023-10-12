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Украина должна продолжать реформы и сосредотачиваться на борьбе с коррупцией, - минфин США

12 октября, 2023 четверг
06:30
Экономика

Несмотря на полномасштабное вторжение РФ, Украина достигла больших изменений в реформах. Однако США ожидают продолжения борьбы с коррупцией

Об этом сообщает министерство финансов США.

"Украина продемонстрировала доблестную устойчивость, а ее правительство проделало отличную работу за последние полтора года, поддерживая украинскую экономику и украинский народ", - заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

По ее словам, президент Зеленский все это время четко сосредотачивался на борьбе с коррупцией и усилении подотчетности и надлежащего управления.

"Продолжение решения этих сложных вопросов будет ключевым для достижения будущего, которого заслуживают украинцы", - сказала Йеллен.

Также она подчеркнула, что экономическая команда Украины также продемонстрировала разумную политику и добилась уверенных результатов в невероятно сложной ситуации.

  • Соединенные Штаты недавно предоставили Украине предложенный перечень приоритетных реформ для обсуждения и обратной связи.
Украина
ЕС
Война с Россией
НАТО
США
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