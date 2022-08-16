Украина должна призвать оккупантов саботировать войну, - боец ВСУ Петровский
Никто из мобилизованных на оккупированных территориях не хочет воевать за Россию, нужно подпитывать их отказы воевать
Об этом в эфире Еспресо заявил солдат 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Антон Петровский.
Он прокомментировал обращения мобилизованных в "ЛНР", которые не желают воевать за россиян в Донецкой области.
"Их поведение абсолютно естественно, ведь никто из них не хочет умирать интересы "великой России". Многих из них обманули, многим промыли в свое время мозги о какой-то "независимости" и заживут счастливо. Шойгу постоянно сообщал, что территория "ЛНР" освобождена. Они думают, почему им сражаться за "ДНР" рисковать своими жизнями", - сказал Петровский.
По его мнению, такая позиция будет только усиливаться и влиять на морально-психологическое состояние.
"Если есть часть "русского мира", которая отказывается воевать за него, это будет влиять на состояние тех, кто за "ДНР" воюет. Нам нужно подпитывать их отказы воевать и доносить месседжи, чтобы они бросали оружие и не воевали за "русский мир" ", который им уже принес много зла. Надо им говорить: "Просто сдавайтесь в плен или ничего не делайте, мы все сделаем за вас. Вы просто саботируйте эту войну", - подытожил солдат
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