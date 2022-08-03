Украина должна признать Косово только после Сербии, потому что Россия может разыграть карту Крыма, - экс-посол в балканских странах
Украина должна признать Косово только после Сербии, потому что признание добавит аргументов РФ в вопросе статуса Крыма
Об этом в эфире Еспресо сказал экс-посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Александр Левченко.
"Не надо нам возвращаться к вопросу независимости Косово. Мы еще до аннексии понимали, что Россия будет разыгрывать крымскую карту, а после 2014 года тем более. Если мы признаем Косово, то у россиян открывается хороший козырь, что если вы признали государственность бывшей автономии, так и Крым признайте", - отметил он.
По словам Левченко, это козырь для России в разговорах и донесении своей точки зрения до международного сообщества.
"У нас и так по Крыму очень сложная ситуация, но еще ухудшать признанием Косово - это абсолютно сыграть на руку Москве. Идет процесс переговоров в Брюсселе относительно того, чтобы Сербия признала Косово. Это одно из требований членства в ЕС. Когда Сербия признает, тогда это сделает и Украина. Мы не одни не признаем Косово - здесь и Словакия, и Румыния, у которых проблемы с венгерским меньшинством, здесь и Испания, у которых проблема с басками, здесь и Кипр, где греко-турецкая проблема. У нас ситуация такая, что мы вынуждены придерживаться такого принципа", - подытожил экс-посол.
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