Украина должна признать Косово - Княжицкий
Украина должна признать независимость Косово
Об этом в эфире Эспрессо сказал народный депутат Николай Княжицкий.
"Если говорить о Косово. Я демократический политик, мы имеем противостояние недемократической страны с меньшинством, которое хочет жить в своей стране. В Косово - 92% албанцы. Очевидно, что в этой ситуации мы можем опираться либо на Хельсинкские соглашения, либо на право наций на самоопределение. Поскольку Косово подписало по сути соглашение об ассоциации и, по сути, является кандидатом в члены ЕС, как Украина, мы должны их признать", - отметил он.
Нардеп добавил, что эту ситуацию нельзя сравнивать с происходящим в Украине.
"Нашу территорию оккупировали российские нацисты, а в Косово албанцы хотят свободно жить. Для меня этот вопрос однозначен, тем более они так или иначе строят демократическое общество, а сербы - это пророссийское и недемократическое общество. Косово ввело санкции против РФ и всегда поддерживали Украину ", - подытожил Княжицкий.
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