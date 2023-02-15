Общеизвестно - СССР в Афганистан позвал Амин. СССР пришел и в первую очередь ликвидировал самого Амина и поставил карманного Кармаля (привет коллаборантам — логика Москвы к таким неизменна — расходник). А потом было 10 лет войны, за имперские понты. Против советской оккупации в 1979 году мир был и словом, и делом (бойкот олимпиады), а прямо помогали сопротивлению Пакистан, Иран, даже Китай, не говоря уже о США.

Попытка советской оккупации Афганистана продолжалась около 10 лет. Было до 30 тысяч уничтоженных/пропавших оккупантов. Для СССР война стала началом конца. Понятно, что народу кремлевскую авантюру подавали как благородную обязанность. Атаку на соседнее государство снова назвали "интернациональным долгом".

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Кто-то попадал в оккупанты через принуждение, но было много идущих по собственной воле. Коррупция и мародерство тогда в армии оккупанта были такие же, как и сейчас – "ограниченный контингент" становился трамплином в карьерном росте по партийной линии, а иногда и имущественным.

Культ называть оккупантов интернационалистами, а оккупацию – "долгом" – остался. Все украинские власти до сих пор включительно предпочитали обходить категорическое решение отношения к вопросу. Не хотели вызвать негативную реакцию бывших "афганцев", которые поднялись на разные уровни политики и бизнеса и всегда были мощными лоббистами своих интересов

Спустя два года после окончания войны СССР умер. Но культ называть оккупантов интернационалистами, а оккупацию – "долгом" – остался. Все украинские власти до сих пор включительно предпочитали обходить категорическое решение отношения к вопросу. Не хотели вызвать негативную реакцию бывших "афганцев", которые поднялись на разные уровни политики и бизнеса и всегда были мощными лоббистами своих интересов. Приводилось множество аргументов, что эти люди кем-то стали и что-то полезное сделали за 30 лет уже для Украины, выходили на Майдан, были среди первых пошедших на войну как в 2014, так и в 2022. В конце концов звучал аргумент — их заставили, они не имели опции отказаться.

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Все это так: и делали пользу Украине, и защищали ее, но до этого были советскими оккупантами. Такова реальность, часть трагедии безгосударственной оккупированной нации (СССР — оккупация 1921 - 1991) - быть инсталлированными в военный, государственный и другие аппараты страны оккупанта.

Такая реальность, часть трагедии безгосударственной оккупированной нации (СССР - оккупация 1921 - 1991) - быть инсталлированными в военный, государственный и другие аппараты страны оккупанта

Чтобы вылечиться от оккупации, общество должно набраться сил и назвать вещи своими именами. Это как искупление грехов. Да, украинцы также были оккупантами в рамках советских оккупационных контингентов везде, где они существовали официально и неофициально. Афганистан – в том числе. Сейчас мы можем видеть, как выглядит "интернациональный долг па московски".

Так что для тех, кого замололи жернова агрессий Империи Зла, такая страница биографии больше трагедия и печаль, а не гордость и героизм. Кстати, многочисленные памятники "воинам-интернационалистам" вполне можно было бы переосмыслить как память о погибших в военно-политических авантюрах советского режима.

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Об авторе. Виталий Гайдукевич, журналист

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