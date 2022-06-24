Украина должна принять более 70 законов, чтобы продолжить движение в ЕС, - Офис президента
Украина должна провести обновление законодательства, чтобы продолжить евроинтеграционные процессы
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сыбига в эфире телемарафона, сообщает Укринформ .
"В ближайшее время будет утверждена, возможно, дорожная карта или соответствующий план действий по необходимым шагам, которые должно осуществить государство на законодательном и исполнительном уровнях для достижения стратегической цели - членства в ЕС. Вообще это меняет парадигму. На сегодняшний день, мне кажется, вся повестка дня во внешней и внутренней политике будет определяться европейской повесткой дня", - отметил он.
По его словам, работа по достижению критериев членства в ЕС будет проходить, потому что это нужно украинскому обществу и государству.
Сыбига сказал, что, по подсчетам, Украине нужно будет принять более 70 законов за короткое время.
"С этим решением (о статусе кандидата, - ред.) в Украине и в Европе наступает новая реальность: мы избавились от неопределенности, не может уже быть никаких альтернатив. Мы направляемся, юридически в том числе, к членству в ЕС", - подчеркнул заместитель руководителя ОП.
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