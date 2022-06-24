Украина должна принять более 70 законов, чтобы продолжить движение в ЕС, - Офис президента

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сыбига в эфире телемарафона, сообщает Укринформ .

"В ближайшее время будет утверждена, возможно, дорожная карта или соответствующий план действий по необходимым шагам, которые должно осуществить государство на законодательном и исполнительном уровнях для достижения стратегической цели - членства в ЕС. Вообще это меняет парадигму. На сегодняшний день, мне кажется, вся повестка дня во внешней и внутренней политике будет определяться европейской повесткой дня", - отметил он.

По его словам, работа по достижению критериев членства в ЕС будет проходить, потому что это нужно украинскому обществу и государству.

Сыбига сказал, что, по подсчетам, Украине нужно будет принять более 70 законов за короткое время.

"С этим решением (о статусе кандидата, - ред.) в Украине и в Европе наступает новая реальность: мы избавились от неопределенности, не может уже быть никаких альтернатив. Мы направляемся, юридически в том числе, к членству в ЕС", - подчеркнул заместитель руководителя ОП.

23 июня Евросовет на саммите лидеров стран ЕС дал статус кандидатов на вступление в ЕС Украине и Молдове.

Генеральный директор Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Наталья Форсюк сообщила, что открытие переговорных процедур по членству Украины в ЕС ожидается в начале 2023 года .