Украина должна предложить Западу сценарии по поводу возможного вторжения РФ, - политолог

Об этом он сказал в эфире "Содержательно с Кристиной Яцкив" на телеканале Эспрессо.



"Вопрос в нашей способности иногда отвечать, даже тем, отчасти невысоким ожиданиям, которые есть в некоторых западных странах. Есть страны, которые достаточно скектически относятся, есть страны, которые относятся с большим уважением, там Польша, Латвия, Литва, Эстония. В силу своей специфики и общего социалистического прошлого. Они прекрасно знают, на что способна Россия и в этом плане, у них, конечно, подходы другие", - считает Рейтерович.



По его мнению, Украине следует меньше обращать внимания на эти переговоры между РФ и Западом.



"Сейчас подготовить свое какое-то видение, планы и свои сценарии, чтобы мы могли их предложить странам Запада. Не можете вы прийти к общему согласию, что нужно сделать с Россией, вот наше видение. Также представить сценарии, которые мы можем предложить нашим партнерам. Что мы хотим от них в случае А, В, С, D. Они должны быть и они должны хотя бы в общих чертах озвучены", - подытожил политолог.



Как сообщалось ранее, 12 января состоялось заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе. По словам генсека Альянса, между Россией и НАТО остались серьезные разногласия относительно Украины, которые будет сложно преодолеть. Также он заявил, что есть риск нового конфликта в Европе, и отметил важность диалога с РФ.

13 января в Вене состоялось заседание ОБСЕ, направленное на ослабление напряженности из-за наращивания российских войск у границы с Украиной. Новый глава ОБСЕ заявил, что в первую поездку посетит восток Украины, где уделит внимание состоянию мирных жителей в условиях войны.

Глава миссии США при ОБСЕ заявил, что Минские соглашения можно воплотить тогда, когда Россия выполнит обязательства по безопасности.