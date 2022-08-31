Украина должна потребовать от МАГАТЭ содействия эвакуации работников ЗАЭС, - политолог Магда
Для России Запорожская АЭС – это серьезный козырь, потому что мир очень чувствителен после Чернобыля и Фукусимы к подобным угрозам
Об этом в эфире "Еспресо" рассказал политолог Евгений Магда.
"Совершенно очевидно, что Россия использует ЗАЭС как элемент ядерного шантажа по всей Европе, поэтому наивно думать, что Россия уступит собственные интересы и уведет войска, лишь увидев пафосную фотографию миссии МАГАТЭ", - сказал он.
По мнению Магды, не стоит на это рассчитывать, потому что это для России серьезный козырь, потому что мировое сообщество очень чувствительно после Чернобыля и Фукусимы к подобным угрозам.
"Путин будет пытаться использовать в собственных интересах снова и снова. Посещение миссии МАГАТЭ не принесет облегчения персонала станции. Учитывая, что это оккупированные территории, Украина должна потребовать от МАГАТЭ содействия в эвакуации украинских работников, кто публично выразит свое желание и заменить их в случае необходимости работниками Росатома. Конечно, это означало бы, что Украина где-то отказывается от части контроля над ЗАЭС, но сохранит жизнь и здоровье людей, которые занимаются таким объектом в неблагоприятных условиях", - отметил политолог.
Он считает, что эта ситуация будет продолжаться настолько долго, насколько Россия может контролировать эту часть Запорожской области и влиять на дальнейшее развитие событий.
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