Об этом экс-нардеп Анна Гопко заявила в эфире Еспресо.

"Определенное отсутствие готовности, решительности быстро предоставлять нам оружие связано с тем, что у них пока нет понимания, что делать с поражением России. Не повлечет ли это хаос внутри РФ, еще больше проблем, усиление Китая", - сказала она. .

По ее мнению, задача Украины помочь Западу выработать стратегию по России.

"Помочь Западу выработать стратегию и не бояться, как в свое время произошел распад Советского Союза, так же готовиться к разным сценариям. Делать все, чтобы задержки с наступательным оружием для отвоевания оккупированных территорий не было из-за страха отсутствия стратегии по России. Это одна из наших параллельных задач", - подытожила Гопко.