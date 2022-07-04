Украина должна помочь Западу разработать стратегию в случае распада РФ, - экс-нардеп Гопко
Украина должна помочь миру проработать разные сценарии того, что будет после поражения России
Об этом экс-нардеп Анна Гопко заявила в эфире Еспресо.
"Определенное отсутствие готовности, решительности быстро предоставлять нам оружие связано с тем, что у них пока нет понимания, что делать с поражением России. Не повлечет ли это хаос внутри РФ, еще больше проблем, усиление Китая", - сказала она. .
По ее мнению, задача Украины помочь Западу выработать стратегию по России.
"Помочь Западу выработать стратегию и не бояться, как в свое время произошел распад Советского Союза, так же готовиться к разным сценариям. Делать все, чтобы задержки с наступательным оружием для отвоевания оккупированных территорий не было из-за страха отсутствия стратегии по России. Это одна из наших параллельных задач", - подытожила Гопко.
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