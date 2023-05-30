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Украина должна получить упрощенную процедуру вступления в НАТО, - нардеп Кравчук

30 мая, 2023 вторник
17:46
Война с Россией

Народный депутат Евгения Кравчук считает, что классический ПДЧ для вступления в НАТО Украине не совсем подходит

Такое мнение она высказала в эфире телеканала "Еспресо".

"Украина сейчас проводит очень скоординированную международную деятельность по саммиту НАТО, который состоится в Вильнюсе. Стоит отметить, что об этом саммите на каждой международной встрече говорит наш президент. Мы, как депутаты, приняли соответствующую резолюцию. То есть мы артикулируем позицию, что нам недостаточно просто повторить то, что было с 2008 года", – пояснила Кравчук.

Нардеп добавила, что Украина должна получить упрощенную процедуру вступления в НАТО.

"Понятно, что на саммите в Вильнюсе нас не примут в НАТО. Также мы понимаем, что ПДЧ, как стандартная процедура вступления в НАТО, нам не совсем подходит. Кроме того, есть пример Финляндии. Мы должны получить упрощенную процедуру вступления в НАТО. Также следует отметить, что союзники уделяют большое внимание нашим действиям на фронте, поскольку с открытым конфликтом нас не примут в НАТО", - добавила она.

  • 4 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня саммита в Брюсселе отметил , что Украина станет членом НАТО – позиция Альянса не изменилась.
  • 5 апреля глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал возможное членство Украины в НАТО неприемлемым. Он пообещал сделать все, чтобы Североатлантический союз не стал стороной конфликта с Россией.
  • 6 апреля глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли утверждал , что сейчас не время для конкретики о вступлении Украины в НАТО, приоритетом является обороноспособность ВСУ.
  • 12 мая президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что на саммите НАТО, который состоится летом в Вильнюсе, обсудят возможность членства Украины в Альянсе.
Украина
Россия
саммит НАТО
НАТО
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