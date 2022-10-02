Украина должна получить гарантии безопасности для вступления в НАТО, как Финляндия и Швеция, - экс-глава МИД Хандогий
Украина должна договориться с партнерами о том, чтобы на период до вступления в НАТО страна получила временные гарантии безопасности, как Швеция и Финляндия
Об этом в эфире Еспресо рассказал исполняющий обязанности министра иностранных дел в 2009 году и экс-глава миссии Украины при НАТО Владимир Хандогий.
"Модель гарантий безопасности для вступления в НАТО может и должна быть применена к Украине. Мы понимаем, что завтра формально на нас не будет распространена статья 5 Вашингтонского договора, являющаяся гарантией. В любом случае мы должны предлагать, чтобы на период до вступления в НАТО мы получили временные гарантии, как Швеция и Финляндия. Тем более, мы сегодня ведем переговоры о гарантиях. Они должны быть временной конструкцией до полноправного вступления Украины в НАТО", - рассказал Хандогий.
- 11 мая премьер-министр Британии Борис Джонсон подписал взаимные гарантии безопасности с лидерами Швеции и Финляндии в преддверии ожидаемой подачи этими странами заявок на вступление в НАТО.
- Впоследствии три скандинавских страны заявили о готовности защищать Финляндию и Швецию от агрессии до членства в НАТО.
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