Об этом в эфире Еспресо рассказал исполняющий обязанности министра иностранных дел в 2009 году и экс-глава миссии Украины при НАТО Владимир Хандогий.

"Модель гарантий безопасности для вступления в НАТО может и должна быть применена к Украине. Мы понимаем, что завтра формально на нас не будет распространена статья 5 Вашингтонского договора, являющаяся гарантией. В любом случае мы должны предлагать, чтобы на период до вступления в НАТО мы получили временные гарантии, как Швеция и Финляндия. Тем более, мы сегодня ведем переговоры о гарантиях. Они должны быть временной конструкцией до полноправного вступления Украины в НАТО", - рассказал Хандогий.

11 мая премьер-министр Британии Борис Джонсон подписал взаимные гарантии безопасности с лидерами Швеции и Финляндии в преддверии ожидаемой подачи этими странами заявок на вступление в НАТО.

Впоследствии три скандинавских страны заявили о готовности защищать Финляндию и Швецию от агрессии до членства в НАТО.