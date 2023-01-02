The Guardian:

Британские журналисты акцентировали на украинском ракетном ударе по контролируемому Россией городу Макеевка. Министерство обороны России в понедельник сообщило, что 63 российских военных погибли, когда Украина поразила "объект временной дислокации" ракетами "Хаймарс". Украинское военное командование заявило, что до 400 российских военных были убиты в городе, расположенном на подконтрольной Москве территории Донецкой области. Даниил Бессонов, высокопоставленный представитель Москвы в оккупированной Россией Донецкой области, ранее заявил, что украинская ракета поразила профессионально-техническое училище в Макеевке, где учились солдаты, спустя две минуты после полуночи на Новый год. На фотографиях, распространяемых соцсетями, видны руины дома в Макеевке, который российская армия использовала в качестве казармы. Ряд известных российских военных также признали нападение, но предположили, что количество жертв было больше, чем цифры, сообщенные министерством обороны.

Если цифры подтвердятся, то атака в Макеевке станет одним из самых масштабных инцидентов с участием призывников с момента начала мобилизации в конце сентября. Эта атака также вызвала новую критику среди выступающих за вторжение российских блогеров и некоторых официальных лиц относительно состояния российской армии и решения использовать гражданскую инфраструктуру для размещения солдат.

Также журналисты The Guardian написали обширный репортаж о праздновании нового года на северном фронте Украины, а именно на участке леса вдоль северо-восточной границы с Россией, где подразделение сил территориальной обороны Украины стоит на страже в окопах Сумщины.

Высшие чиновники обороны Украины ранее заявили, что считают, что Россия попытается повторно вторгнуться с севера в течение следующих нескольких месяцев, используя войска, которые тренировались в последние три месяца после мобилизации в октябре. Однако украинские военные, обороняющие границу, уверяют, что россияне не смогут прорваться, как это было в феврале, когда в Сумской области не было оборонных рубежей.

Редактор культуры издания The Guardian Шарлотта Хиггинс написала блог на тему, почему она учит украинский язык. Она отмечает, что общение на украинском языке стало мировым символом солидарности с жертвами агрессии Владимира Путина. Еще прошлой осенью Шарлотта Хиггинс начала учить украинский язык. Украинский Институт в Лондоне предлагает групповые и индивидуальные занятия дистанционно с высококвалифицированными учителями, но она решила воспользоваться помощью живущей в Украине преподавательницы.

"Есть много причин изучать язык: школа, университет, работа, отношения, происхождение, перспектива каникул и путешествий. Однако иногда причина политическая, поскольку язык и политика идут вместе. Одержимость Путина Украиной зависит от его ложного убеждения, что страна существует только как придаток России и не имеет собственной идентичности; многие украинцы отказываются от русского в пользу украинского языка как символа сопротивления", - отмечает редактор культуры.

BBC:

Журналисты BBC акцентировали на заявлении генсека НАТО о том, что Украина должна получить долгосрочную поддержку . Западные страны должны быть готовы оказать долгосрочную поддержку Украине, поскольку Россия не демонстрирует признаков уступки, заявил генсек НАТО. Йенс Столтенберг сказал BBC, что военная поддержка обеспечит выживание Украины как суверенной страны и заставит Россию сесть за стол и договориться о прекращении войны.

Также британские журналисты рассказали о бристосльском благотворительном сборе средств на генераторы для Украины. Бристольская благотворительная организация надеется собрать 30 тысяч фунтов стерлингов, чтобы закупить генераторы для Украины. Неоднократные удары российских войск по критически важной инфраструктуре привели к тому, что миллионы людей остались без света.

The New York Times:

Американские журналисты The New York Times написали аналитическую статью о том, как война России против Украины усугубляет глобальный голод. Москва блокирует большинство поставок из Украины, одного из крупнейших в мире производителей пшеницы, а ее атаки на энергетическую сеть страны также нарушают поток продовольствия.

Продолжающийся глобальный продовольственный кризис стал одним из самых далеко идущих последствий российской войны, способствуя массовому голоду, бедности и преждевременной смерти. Соединенные Штаты и их союзники пытаются снизить ущерб. Американские чиновники организуют усилия, чтобы помочь украинским фермерам вывозить продовольствие из своей страны через железнодорожные и автомобильные сети, соединяющие с Восточной Европой, и на идущих вверх по реке Дунай баржах. Но с наступлением зимы, Россия продолжает атаковать инфраструктуру Украины, поэтому кризис обостряется. Дефицит пищи уже усугубляется засухой на Африканском континенте и чрезвычайно суровой погодой в других частях света.

По оценкам Всемирной продовольственной программы ООН, более 345 миллионов человек страдают или находятся под угрозой острой нехватки продовольствия, что более чем вдвое превышает количество в 2019 году.

Американские журналисты также обратили внимание на первое обращение Владимира Зеленского в 2023 году, написав, что оно "впечатляет нотками вызова и благодарности".

"Господин Зеленский доказал умение собирать поддержку как дома, так и за рубежом с помощью видео. Его первое ночное обращение 2023 года основывалось на волнующем предновогоднем послании предыдущего дня, в котором рассказывалось о вехах нации, связанных со скорбью и триумфом за прошлый год. Он также встречался со многими политиками и знаменитостями в Киеве во время войны, а менее двух недель назад совершил визит в Вашингтон, получивший широкую огласку – его первая поездка из Украины после начала войны, которая подняла настроение дома. Господин Зеленский мало вспоминал об атаке минувшей ночью, сосредоточив свою речь на свободе общественности, противопоставляя украинское "чувство единства", образ жизни и "аутентичность" России", - пишут журналисты The New York Times.

Кроме этого, в фокусе американских журналистов были обстрелы украинских сел на украинско-российской границе, которые находятся "подальше от внимания". В выходные российские войска нанесли удар по сельскому приграничному району северо-восточнее столицы Украины завалом артиллерии и стрелкового оружия, продолжая аспект своей кампании, который привлек меньше международного внимания, но перенес войну в уязвимый уголок страны. Власти Сумской области на севере Украины зафиксировали 110 взрывов в воскресенье в приграничных районах, сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий. Живицкий отметил, что обстрелы повредили школу, линии электропередач и магазин, но жертв нет. Однако они продемонстрировали масштабность атак Москвы в то время, когда она запускает ракеты и беспилотники по объектам критической инфраструктуры. Военные эксперты говорят, что приграничный регион является стратегически важным.

The Washington Post:

Американские журналисты The Washington Post написали аналитическую статью о том, что пока идет война, молодые украинцы переосмысливают свое будущее. С тех пор, как Россия вторглась в Украину в феврале, молодые украинцы были в авангарде как ее сопротивления, так и ее травмы. Некоторые бежали из своих домов или были разлучены со своими семьями. Другие – пошли добровольцами или отправились на передовую. Многие потеряли родственников, друзей или соседей. Все сталкиваются с тем, как война заставила их повзрослеть мгновенно, изменила направление жизни, переставила приоритеты, изменила мечты, а стресс стал частью повседневной жизни.

CNN:

Журналисты издания CNN написали статью о "большом вопросе Европы: что дальше будет делать побежденная Россия".

"Россия потратила миллиарды долларов, очевидно, на модернизацию своей армии, но оказалось, что это был в значительной степени обман. Она обнаружила, что ее цепочки поставок не работают в нескольких десятках миль от ее собственных границ; что ее оценка Украины как страны,отчаянно желающей освободиться от собственного "нацизма", является искривленным продуктом киваний головой "да", кормления президента – Владимира Путина – тем, что он хотел услышать в условиях изоляции при пандемии. Россия также встретилась с Западом, который не был разобщенным и немногословным, а радостно отправил часть своих боеприпасов на свои восточные границы. Западные официальные лица также могут быть удивлены тем, что красные линии России постоянно смещаются, поскольку Москва осознает, насколько ограничены ее неядерные возможности. Ничего из этого не должно было произойти. Итак, что Европа делает и к чему готовится теперь, когда это произошло?", - спрашивает аналитический обозреватель CNN и дает ответ, что перспектива поражения России заключается в более широкой картине, ведь российской армии понадобятся десятилетия, чтобы восстановить хотя бы подобие равного статуса в конфликте с НАТО.

Gazeta Wyborcza:

Польские журналисты Gazeta Wyborcza написали статью о том, что " российский террор не сломил дух народа Украины". Хотя российские ракеты и беспилотники-камикадзе атакуют украинские города, исследования показывают, что это не влияет на готовность украинцев идти на какие-либо уступки России.

Журналисты Gazeta Wyborcza, занимающиеся экономикой, проанализировали, действительно ли российская экономика работает так хорошо, как говорят официальные данные РФ? После почти года войны и санкций Кремль понял, что столбы, на которых держится экономика России, шатаются и начинает искать пути исправления. Экономическая сенсация 2022 года заключается в том, что российская экономика – вопреки весенним прогнозам – не рухнула и завершает этот год с сенсационными, на первый взгляд, результатами.

Также польские журналисты акцентировали внимание на том, что полномасштабная война России против Украины заставила Польшу в 2023 году вооружиться, как никогда в истории . В 2023 году Польша может потратить на вооружение 130-140 млрд злотых. Польша еще никогда не вооружалась так интенсивно. Бюджет Министерства обороны Польши в 2023 году должен превысить 97 миллиардов злотых (в прошлом году он составил 57 миллиардов злотых). Вероятно, это будет дополнено 30 - 40 миллиардами злотых из Фонда поддержки вооруженных сил, состоящего из облигаций Bank Gospodarstwa Krajowego. Возможно, в целом Польша потратит на вооружение 130-140 млрд злотых.

Polskie Radio 24:

Журналисты издания Polskie Radio 24 опубликовали интервью с командиром украинского подразделения, воюющим в Бахмуте и заявившим: "Зиму переживем, россияне ни на метр не продвинутся ".

"Удерживать позиции на Бахмуте трудно, но мы контролируем эти направления. Вооруженные силы Украины делают все, чтобы отвести врага от города, а затем выбить его оттуда. Наступательный бой происходит не ежедневно, но очень часто, несколько раз в неделю. Ситуация стабильная. Российские солдаты здесь – это представители Чечни, далекой России, Средней Азии. Из близлежащих городов мало кто едет на фронт, боятся, понимают ситуацию. Они привозят людей из Забайкалья", – говорит лейтенант Джура, командующий одним из воюющих в этом районе подразделений. .

Также польские журналисты акцентировали внимание на том, что цены на природный газ в Европе упали до самого низкого уровня с начала российской агрессии против Украины. На голландском рынке газ подешевел на 4,67%. до 72 евро 75 центов за МВт-час. Это почти в пять раз меньше, чем в августе прошлого года.

Der Spiegel:

Немецкие журналисты издания Der Spiegel написали статью о том, почему Россия должна потерпеть поражение в Украине . "Западный интерес к войне в Украине грозит угаснуть. На кону стоит нечто большее, чем независимость страны. Российская кампания истребления принуждает нас к решительным действиям", - пишут журналисты и подчеркивают, что по сравнению с предыдущей системой координат политика Германии кардинально изменилась с 24 февраля 2022 года года, поскольку упало одно табу за другим.

Однако журналисты обращают внимание на часто двусмысленные заявления канцлера Германии, говорящие о желании найти мирное решение. "Учитывая фронтальную атаку на европейский мирный порядок и большое количество российских военных преступлений, разговоры о "расхождениях во взглядах" раздражают настолько же, насколько имеют смысл. За этим все еще стоит желание, чтобы Европа могла договориться с Путиным. При этом не только игнорируется острота конфликта. Это также блокирует любые перспективы перемен к лучшему в России. Все без исключения актуальные голоса российской оппозиции рассчитывают на поражение в кампании против Украины.Только оно может отрезвить от безумной идеи великой российской империи. Пока Россия сохраняет свою имперскую одержимость, не будет ни стабильного мира в Европе, ни шанса на демократический поворот в стране", - отмечают в издании Der Spiegel.

Также немецкие журналисты обсуждали скандальное новогоднее поздравление министра обороны ФРГ Кристин Ламбрехт. Там отметили, что даже официальный представитель министерства не хочет иметь с этим ничего общего, подчеркивая, что это частная инициатива и мнение Ламбрехт. В новогоднюю ночь Ламбрехт опубликовала видеообращение в своем частном аккаунте в Instagram. В центре Европы бушует война, говорит она. Для нее это означает массу впечатлений и встреч с интересными и большими людьми. Порой министра тяжело понять по шуму новогодних ракет и петард. В условиях российской захватнической войны в Украине видео выглядит неуместным и позорным, поэтому вызвало оживленные дискуссии в немецких политических кругах.

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