Об этом написал в твиттере глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал к новым санкциям против РФ и большим поставкам оружия для Украины из-за организации Россией псевдореферендумов на оккупированных территориях в нашей стране.

"Судя по всему, Россия продвигается вперед с организацией фальшивых референдумов на оккупированных территориях Украины. Международное сообщество должно отвергнуть этот шаг, должны последовать новые санкции, и Украина должна получить больше оружия для освобождения своей территории, мы не должны сказать российскому шантажу", - пишет Ринкевичс.

Ранее глава Луганской ОВА заявил, что псевдореферендум в Луганской области нужен для объявления общей мобилизации в России.

Дмитрий Медведев заявил, что в случае захвата Донбасса в состав РФ Москва сможет "использовать все силы самозащиты" .

Сегодня, 20 сентября, оккупационные власти Херсонщины, Запорожья и террористических "ЛНР" и "ДНР" приняли решение провести "референдумы о вхождении в состав РФ".

Российские рынки во вторник обвалились на фоне новостей о готовящихся референдумах на оккупированных Россией территориях Украины а также изменения УПК относительно мобилизации и военного положения.

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