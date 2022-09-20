Украина должна получить больше оружия, - глава МИД Латвии после объявления РФ псевдореферендумов
Глава Министерства иностранных дел Латвии после объявления Россией псевдореферендумов призвал мир к новым санкциям против страны-агрессора и предоставлению Украине больше оружия
Об этом написал в твиттере глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал к новым санкциям против РФ и большим поставкам оружия для Украины из-за организации Россией псевдореферендумов на оккупированных территориях в нашей стране.
"Судя по всему, Россия продвигается вперед с организацией фальшивых референдумов на оккупированных территориях Украины. Международное сообщество должно отвергнуть этот шаг, должны последовать новые санкции, и Украина должна получить больше оружия для освобождения своей территории, мы не должны сказать российскому шантажу", - пишет Ринкевичс.
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