Украина должна поднять чек ответственности России за нанесенный во время войны ущерб, - Давидюк

Такое мнение высказал политолог, юрист-международник Николай Давыдюк в эфире "Эспрессо".

По его мнению, большую часть репараций в России придется забрать в течение 2-4, максимум 5 лет после окончания войны. Причиной он назвал то, что Россия может просто остановить поток денег.

Россия - это не Германия, которая десятки лет платила репарации. Россияне - это люди, у которых вообще отсутствует базовое понимание слова "честь", у которых базово отсутствует слово "достоинство", даже по отношению к самим себе. И россияне - это как раз таки преступники в квадрате, которые точно не будут выплачивать эти репарации, когда исчезнет угроза еще большего наказания для них самих, чем то, что они сделали по отношению к нам, поэтому я вижу здесь большие проблемы", - подчеркнул Давидюк.

Политолог отметил, что сумма 258 млрд долларов, о которой на прошлой неделе заявили юристы ЕС, является "карликовой". По его мнению, это не четверть того, что Россия должна выплатить Украине. В этой связи, "Украина должна действовать жестко и сильно".

Он также напомнил, что когда российский олигарх Михаил Ходорковский отсуждал для себя деньги за компанию ЮКОС, то нашел 500 млрд долларов публичных средств РФ за рубежом. По его мнению, именно такую сумму первого транша репарации должна получить Украина.

Это первый транш, который должен зайти в украинский бюджет на восстановление, на помощь семьям погибших, на помощь инвалидам, должен зайти на помощь украинской экономике. Не 8 млрд грн должно быть выделено в поддержку украинского бизнеса. Бизнес уничтожен просто российскими ракетами и танками. Сюда должны зайти десятки, сотни млрд долларов в поддержку бизнеса, в поддержку наших государственных инфраструктурных объектов, в поддержку восстановления", - подчеркнул политолог.

Давидюк отметил, что россияне, чтобы не выплачивать Украине сотни миллиардов, будут пытаться подкупить тех, кто ответственен за подпись по репарациям в Украине. Впрочем, по его мнению, им все же придется заплатить, поскольку эти деньги помогут Украине вырваться из бедности и прошлого, в которое страну затянула Россия.

И еще важно, чтобы они заплатили как элемент мести и воспитания россиян. Чтобы они знали, что агрессия стоит дорого. Потому что если их не заставить заплатить очень дорого, обескровить их, то они нападут через 2-3 года. Задание их разделить, да как была разделена Германия фашистская, территориально или географически. И как раз с точки зрения финансовой, чтобы они следующие 30 лет не то, что не думали, на кого напасть, чтобы они думали, что они есть будут", - отметил он.

Также Давыдюк подчеркнул, что соглашаться на 258 млрд репараций не стоит, ведь их не хватит на восстановление разрушенных Россией украинских городов. По его словам, очень хорошо, что Реестр ущерба, нанесенного Украине агрессией РФ, существует, однако он должен постоянно пополняться.

"Он должен наполняться, он должен расти. С каждым российским выстрелом он должен увеличиваться. Ну и опять же, нужно смотреть подсчеты не только западные, но и наши. Мы тоже должны иметь несколько институтов, которые будут считать. И гражданские типа Киевской школы экономики, Минэкономики начало считать. Но на этом не останавливаться. Мы должны максимально поднять чек их ответственности", - подытожил Давидюк.

"Фашистская Германия" - это устоявшийся штамп советской пропаганды, тогда как режим Гитлера был нацистским.