Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Украина должна поднять чек ответственности России за нанесенный во время войны ущерб, - Давидюк
Эксклюзив

Украина должна поднять чек ответственности России за нанесенный во время войны ущерб, - Давидюк

17 мая, 2023 среда
17:03
Война с Россией Николай Давидюк

Украина должна будет сразу забрать у России большую часть репараций и увеличить для нее чек ответственности за нанесенный во время войны ущерб

Такое мнение высказал политолог, юрист-международник Николай Давыдюк в эфире "Эспрессо".

По его мнению, большую часть репараций в России придется забрать в течение 2-4, максимум 5 лет после окончания войны. Причиной он назвал то, что Россия может просто остановить поток денег.

Россия - это не Германия, которая десятки лет платила репарации. Россияне - это люди, у которых вообще отсутствует базовое понимание слова "честь", у которых базово отсутствует слово "достоинство", даже по отношению к самим себе. И россияне - это как раз таки преступники в квадрате, которые точно не будут выплачивать эти репарации, когда исчезнет угроза еще большего наказания для них самих, чем то, что они сделали по отношению к нам, поэтому я вижу здесь большие проблемы", - подчеркнул Давидюк.

Политолог отметил, что сумма 258 млрд долларов, о которой на прошлой неделе заявили юристы ЕС, является "карликовой". По его мнению, это не четверть того, что Россия должна выплатить Украине. В этой связи, "Украина должна действовать жестко и сильно".

Он также напомнил, что когда российский олигарх Михаил Ходорковский отсуждал для себя деньги за компанию ЮКОС, то нашел 500 млрд долларов публичных средств РФ за рубежом. По его мнению, именно такую сумму первого транша репарации должна получить Украина.

Это первый транш, который должен зайти в украинский бюджет на восстановление, на помощь семьям погибших, на помощь инвалидам, должен зайти на помощь украинской экономике. Не 8 млрд грн должно быть выделено в поддержку украинского бизнеса. Бизнес уничтожен просто российскими ракетами и танками. Сюда должны зайти десятки, сотни млрд долларов в поддержку бизнеса, в поддержку наших государственных инфраструктурных объектов, в поддержку восстановления", - подчеркнул политолог.

Давидюк отметил, что россияне, чтобы не выплачивать Украине сотни миллиардов, будут пытаться подкупить тех, кто ответственен за подпись по репарациям в Украине. Впрочем, по его мнению, им все же придется заплатить, поскольку эти деньги помогут Украине вырваться из бедности и прошлого, в которое страну затянула Россия.

И еще важно, чтобы они заплатили как элемент мести и воспитания россиян. Чтобы они знали, что агрессия стоит дорого. Потому что если их не заставить заплатить очень дорого, обескровить их, то они нападут через 2-3 года. Задание их разделить, да как была разделена Германия фашистская, территориально или географически. И как раз с точки зрения финансовой, чтобы они следующие 30 лет не то, что не думали, на кого напасть, чтобы они думали, что они есть будут", - отметил он.

Также Давыдюк подчеркнул, что соглашаться на 258 млрд репараций не стоит, ведь их не хватит на восстановление разрушенных Россией украинских городов. По его словам, очень хорошо, что Реестр ущерба, нанесенного Украине агрессией РФ, существует, однако он должен постоянно пополняться.

"Он должен наполняться, он должен расти. С каждым российским выстрелом он должен увеличиваться. Ну и опять же, нужно смотреть подсчеты не только западные, но и наши. Мы тоже должны иметь несколько институтов, которые будут считать. И гражданские типа Киевской школы экономики, Минэкономики начало считать. Но на этом не останавливаться. Мы должны максимально поднять чек их ответственности", - подытожил Давидюк.

"Фашистская Германия" - это устоявшийся штамп советской пропаганды, тогда как режим Гитлера был нацистским.

  • 17 мая на саммите Совета Европы подписали декларацию о создании реестра ущерба для Украины как первый шаг к международному механизму компенсации жертвам агрессии РФ.
Экономика
Украина
Россия
Читайте также:
Дмитро Пєсков
16 мая, 2023 вторник
В Кремле придумали новую причину для продолжения войны против Украины
Сергій Фурса
Автор Сергей Фурса
16 мая, 2023 вторник
Демилитаризация России идет по плану
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
16 мая, 2023 вторник
Энергоатом: оккупанты превратили Запорожскую АЭС в военную базу
Киев
+22°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.19
    Покупка 37.19
    Продажа 37.77
  • EUR
    Покупка 40.41
    Продажа 41.3
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
17 мая
17:55
"Манчестер Сити" – "Реал": онлайн-трансляция полуфинала Лиги чемпионов
17:51
США направили в Украину инспекторов для оценки состояния якобы поврежденной системы Patriot, – CNN
17:47
Приказал обстреливать жилые кварталы Херсона: подполковнику Черноморского флота РФ Жарких объявил подозрение
17:42
Обновлено
Россия согласилась на продление "зернового соглашения", - Bloomberg
17:27
Рейс Киев — Будапешт — Вена возвращается к привычным расписаниям после аварии на венгерской железной дороге
17:26
Ломаченко поспорил с абсолютным чемпионом из-за "грязных" обвинений в свой адрес
17:20
Обновлено
ВАКС: задержание экс-главы Верховного Суда Князева законно
17:14
Сиярто заявил, что Венгрия будет блокировать дальнейшую помощь ЕС Украине и назвал три причины
17:10
Эксклюзив
Белорусский общественный деятель Бульба объяснил, почему белорусов не забирают на войну
17:04
Если в действии не отображается жилье: Минреинтеграции разъяснило алгоритм пользования еВосстановлением
16:46
Российские террористы убили ребенка в Херсонской области
16:45
В Италии из-за мощных дождей затопило более 20 городов, есть погибшие
16:44
В МИД Нидерландов заявили, что прогресса в создании "авиационной коалиции" для Украины пока нет
16:37
Спецпредставитель Китая Ли Хуэй прибыл в Украину, - AFP
16:32
В Херсонской области мирный житель взорвался на российской мине
16:32
Во временно оккупированном Енакиево на Донбассе прогремел взрыв, - Андрющенко
16:29
Великобритания заявила, что не будет передавать Украине истребители
16:28
Глава Ространснадзора заявил, что из-за санкций российские авиакомпании летают на "просроченных" запчастях
16:12
Россия заявила, что не видела "мирную инициативу" африканских стран, но готова изучить их предложения
16:07
OPINION
Конфликт в руководстве ЧВК "Вагнер": Пригожин избавляется от "старой гвардии"?
16:00
Эксклюзив
Маховик российской пропаганды сдувается, поскольку россияне понимают, что будут отвечать за нее на уровне с Путиным, - Давидюк
15:57
Электричка из Белой Церкви будет доезжать в Киев быстрее: Укрзализныця изменила расписание
15:56
Лавров и глава МИД Беларуси обнародовали совместное заявление по поводу международного статуса Украины
15:36
Олаф Шольц
Германия не будет участвовать в "коалиции истребителей" для Украины, - Шольц
15:35
Украина вернула из РФ 6-летнюю дочь защитников Мариуполя, которых ранее удалось освободить из плена
15:34
На фото человек, пользующийся мобильным телефоном
В Украине появилось мобильное приложение, которое помогает больным ВИЧ и туберкулезом следить за здоровьем
15:18
Россия заморозила банковские счета дипмиссии Финляндии в стране
15:16
F-16
В Воздушных силах заявили, что альтернативы истребителям F-16 нет
15:16
Shell будет использовать новую технологию искусственного интеллекта для увеличения добычи нефти
14:51
Эксклюзив
Если вагнеровцы и захватят руины Бахмута, то за спинами ВСУ высоты: мы будем видеть врага, как на бильярдном столе, - боец ВСУ Сиротюк
14:47
РФ наращивает военное присутствие на ЗАЭС: оккупантов уже больше, чем персонала станции
14:38
Порт Одесской области покинуло последнее судно по действующему "зерновому соглашению"
14:35
загранпаспорт рф
Жители ТОТ, принудительно получившие паспорт РФ, являются не преступниками, а жертвами, - Лубинец
14:28
Оккупанты в Мелитополе поставили камеры, чтобы бороться с партизанами
14:21
Высокая температура, а на западе осадки: Наталка Диденко о прогнозе погоды в Украине на 18 мая
14:20
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
14:13
У Зеленского подтвердили намерение президента ЮАР приехать в Украину с "мирной инициативой" африканских стран
14:12
Экс-министру энергетики Насалику изменили подозрение по делу об ущербе бюджету на 1,5 млрд
14:07
Впервые исследователи создали полноразмерную 3D-реконструкцию затонувшего "Титаника"
14:07
OPINION
Выборы в Турции: второй тур в условиях электоральной автократии
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV