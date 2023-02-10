Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Для Украины очень важно победить в войне с Россией до того, как Путин поймет, что он проиграл. И США продолжают стоять на стороне Украины. Байден в своей речи к конгрессу также акцентировал внимание на том, что война России против Украины стала тестом для США. За этот год в США доказали, что они могут и будут бороться за демократические ценности и свободный мир», – пояснил Рашкин.

Политический деятель подчеркнул, что на Западе уже не реагируют на шантаж Путина.

"Путин увидел, что на Западе уже не реагируют на его шантаж. Он получил четкий месседж о ядерном оружии. Поэтому он перестал угрожать этим оружием. Вместо этого он угрожает тысячами мобилизованных", - добавил он.