Украина должна победить до того, как Путин поймет, что он проиграл - политический деятель Рашкин
Политический деятель Юрий Рашкин считает, что Путин еще не осознает своего поражения в войне с Украиной
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Для Украины очень важно победить в войне с Россией до того, как Путин поймет, что он проиграл. И США продолжают стоять на стороне Украины. Байден в своей речи к конгрессу также акцентировал внимание на том, что война России против Украины стала тестом для США. За этот год в США доказали, что они могут и будут бороться за демократические ценности и свободный мир», – пояснил Рашкин.
Политический деятель подчеркнул, что на Западе уже не реагируют на шантаж Путина.
"Путин увидел, что на Западе уже не реагируют на его шантаж. Он получил четкий месседж о ядерном оружии. Поэтому он перестал угрожать этим оружием. Вместо этого он угрожает тысячами мобилизованных", - добавил он.
- 9 февраля президент США Джо Байден заявил, что российский лидер Владимир Путин "уже потерял Украину", а помощь Украине во время противостояния с Россией бессрочна.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.5
Покупка 39.5Продажа 40.19
-
EUR
Покупка 41.89Продажа 42.79
- Актуальное
- Важное