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Украина должна перевести экономику на военные рельсы, как уже давно сделала Россия, – глава правления Института мировой политики Шлинчак

13 октября, 2023 пятница
13:05
Экономика

Глава правления Института мировой политики Виктор Шлинчак считает, что Украина должна перевести экономику на военные рельсы, как уже давно сделала Россия

Об этом он заявил в эфире телеканала "Еспресо".

"Мы сейчас информационно несколько отходим на второй план, потому что есть свежие сообщения из Израиля, есть более свежая ситуация, которая выходит сейчас на первые полосы мировых изданий. Вместе с тем, действительно мы сейчас все думаем над тем, почему Украина так долго расшатывается и надеется на то, что кто-то нам должен помогать", – заявил он.

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Шлинчак подчеркнул, что Украине нужно было уже давно переводить экономику на военные рельсы, что и сделала Россия.

"Потому что те заводы, которые работали в России в 2 смены, сейчас некоторые работают в 3 смены. То есть они понимают, что дефицит каких-то определенных видов вооружений можно заместить только тогда, когда будет собственное производство. Сейчас мы пока слышим сообщения о том , что у нас есть какие-то новые ракеты, но пока мы не видим их на поле боя. И больше, я думаю, что это касается не только ракет", - считает он.

  • 13 октября министр обороны США Ллойд Остин заявил , что США предоставят Израилю оружие, необходимое для борьбы с террористами ХАМАСа, продолжая поставку Украине оружия для борьбы с российской агрессией.
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