Украина должна оставаться надежным транзитером газа, - глава Еврокомиссии
По словам главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, Украина остается и должна остаться надежным транзитером газа в Европейский Союз
Об этом фон дер Ляен сказала во время саммита "Украина-ЕС", передает Еспресо.TV.
"Мы постоянно подчеркиваем, что директивы 2012 по энергобезопасности полностью касаются "Северного потока-2". Для Европейской комиссии Украины остается и должна оставаться надежным транзитером газа", - подчеркнула фон дер Ляйен.
Она также отметила, что ЕС сотрудничает с Украиной для увеличения способности поставки газа от стран-членов Евросоюза. В частности, не исключается возможность работы по реверсных потоков газа от Словакии.
Глава Еврокомиссии добавила, что также изучается возможность совместного хранения газа в украинских хранилищах.
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