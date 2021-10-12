Украина должна оставаться надежным транзитером газа, - глава Еврокомиссии

Об этом фон дер Ляен сказала во время саммита "Украина-ЕС", передает Еспресо.TV.



"Мы постоянно подчеркиваем, что директивы 2012 по энергобезопасности полностью касаются "Северного потока-2". Для Европейской комиссии Украины остается и должна оставаться надежным транзитером газа", - подчеркнула фон дер Ляйен.



Она также отметила, что ЕС сотрудничает с Украиной для увеличения способности поставки газа от стран-членов Евросоюза. В частности, не исключается возможность работы по реверсных потоков газа от Словакии.



Глава Еврокомиссии добавила, что также изучается возможность совместного хранения газа в украинских хранилищах.

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