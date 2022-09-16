Украина должна одержать победу в войне против России, - Пелоси

Об этом заявила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

"Украина должна победить в войне, которую развязала Россия. После победы Москва также должна понести ответственность за свою агрессию", - подчеркнула она.

Также отмечается, что Пелоси на выходных намерена отправиться в Армению на фоне очередного обострения боевых действий Армении и Азербайджана.

Ранее стало известно, что Зеленский побеседовал с Пелоси. Главной темой беседы стало усиление давления на государство-террориста в целях достижения мира и приближение победы.

11 августа спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, которая в начале августа посетила Тайвань, заявила, что американцы не дадут Китаю изолировать Тайвань. По ее словам, США остаются на позициях, определенных в трех совместных коммюнике между Америкой и Китаем, а также других договоренностях по Тайваню.

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