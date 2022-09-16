Украина должна одержать победу в войне против России, - Пелоси
Украина должна выиграть войну у России, а после победы Москва обязана понести ответственность за свою агрессию и нанесенный Киеву ущерб
Об этом заявила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.
"Украина должна победить в войне, которую развязала Россия. После победы Москва также должна понести ответственность за свою агрессию", - подчеркнула она.
Также отмечается, что Пелоси на выходных намерена отправиться в Армению на фоне очередного обострения боевых действий Армении и Азербайджана.
Ранее стало известно, что Зеленский побеседовал с Пелоси. Главной темой беседы стало усиление давления на государство-террориста в целях достижения мира и приближение победы.
- 11 августа спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, которая в начале августа посетила Тайвань, заявила, что американцы не дадут Китаю изолировать Тайвань. По ее словам, США остаются на позициях, определенных в трех совместных коммюнике между Америкой и Китаем, а также других договоренностях по Тайваню.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.97
Покупка 39.97Продажа 40.84
-
EUR
Покупка 39.66Продажа 40.76
- Актуальное
- Важное