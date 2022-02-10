Украина должна обратиться к США и Британии, чтобы они ввели корабли и обеспечили судоходство, - экс-нардеп Бондарчук о блокаде морей Россией

Об этом он заявил в эфире "Содержательно" на Еспресо.TV.



"Украина на сегодняшний день не имеет средств, чтобы разблокировать эту морскую блокаду. У нас, по сути, нет флота, Россия взыскала беспрецендентное количество военных кораблей. Сегодня она имеет около 10 десантных кораблей, что показывает ее готовность к морскому десанту на любых участках морской границы", - сказал Бондарчук.



Он добавил, чтобы снять эту блокаду – нужно иметь военно-морской флот.



"В этой ситуации Украина должна обратиться к нашим гарантам территориальной целостности по Будапештскому меморандуму, США и Британии, имеющим мощный флот, чтобы они ввели свои корабли для разблокирования блокады и обеспечения судоходства. Нам нужна помощь наших союзников и, конечно, нужно строить флот, нужно выполнять Государственный оборонный заказ по поставке в украинские войска противокорабельных ракетных комплексов "Нептун". Чем больше у нас будет таких средств, тем будет меньше возможность агрессии РФ с моря", - подытожил экснардеп.

10 февраля шесть крупных десантных кораблей Северного и Балтийского флотов РФ завершили переход в оккупированный Севастополь.

МИД Украины выразил протест из-за решения РФ блокировать судоходство в части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива. В Вооруженных Силах Украины считают, что Россия злоупотребила международным правом и эти действия являются очередной угрозой суверенитету Украины.

Министр обороны Украины Алексей Резников назвал это "ползучей оккупацией" и призвал партнерские страны закрыть порты для кораблей РФ.