Украина должна обеспечить себе запасы нефтепродуктов на случай кризиса – эксперт

Об этом директор по научной работе Института экономических исследований и политических консультаций, эксперт по вопросам международной торговли Вероника Мовчан рассказала в программе "Еспресо: Капитал с Андреем Яницким" в эфире Еспресо.TV.

"Украина должна обеспечить себе запасы нефти и нефтепродуктов, это длительная дискуссия в энергетическом сообществе. Должны быть большие стратегические запасы на случай кризисов, не только военной агрессии", – сказала она.

Украина зависит от российских энергоресурсов, в том числе от экспорта топлива из Беларуси.

"Беларусь перерабатывает российскую нефть, другая проблема – блокирование импорта нефтепродуктов из балтийских стран", – отметила эксперт.

Следовательно, кроме наращивания стратегических запасов Украина должна диверсифицировать поставки топлива из разных стран, уменьшая свою зависимость от страны-агрессора.