Украина должна обеспечить себе запасы нефтепродуктов на случай кризиса – эксперт
Украина должна нарастить запасы нефтепродуктов на случай военного вторжения или энергетического кризиса, иначе мы ставим себя в прямую зависимость от страны-агрессора
Об этом директор по научной работе Института экономических исследований и политических консультаций, эксперт по вопросам международной торговли Вероника Мовчан рассказала в программе "Еспресо: Капитал с Андреем Яницким" в эфире Еспресо.TV.
"Украина должна обеспечить себе запасы нефти и нефтепродуктов, это длительная дискуссия в энергетическом сообществе. Должны быть большие стратегические запасы на случай кризисов, не только военной агрессии", – сказала она.
Украина зависит от российских энергоресурсов, в том числе от экспорта топлива из Беларуси.
"Беларусь перерабатывает российскую нефть, другая проблема – блокирование импорта нефтепродуктов из балтийских стран", – отметила эксперт.
Следовательно, кроме наращивания стратегических запасов Украина должна диверсифицировать поставки топлива из разных стран, уменьшая свою зависимость от страны-агрессора.
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