Технологии Маска создают уникальное стратегическое преимущество над Россией, и нам нужно заключать взаимовыгодное соглашение, платить какие-то реально оправданные деньги, не пытаться пользоваться бесплатно. Нам не нужна благотворительность, когда речь идет о создании ключевого преимущества на поле боя, и деньги там доступны.

Следует осознать, что Илон Маск создал настоящую революцию в военном деле. Старлинк — это оружие сетецентрической войны, которое создает новый горизонт управления и связи. И нам нужна "старлинкоцентрическая" оборонная стратегия, чтобы связать вокруг Старлинк все технологии войны.

Новые возможности Старлинк обеспечивают:

1. Ведение современной сетецентрической войны, которая недоступна нашему противнику.

2. Совершенный обмен видеопотоками онлайн.

3. Создание боевых чатов и других систем управления для обмена данными между тысячами абонентов в режиме реального времени.

4. Наивысшая скрытость связи от действий радиоэлектронной разведки противника, путем узконаправленного на спутник канала связи.

5. Высокая безопасность защиты канала передачи данных.

6. Возможность, используя вай-фай, обеспечивать сети для тактической связи в каждой точке доступа.

Старлинк — это оружие сетецентрической войны, которое создает новый горизонт управления и связи. И нам нужна "старлинкоцентрическая" оборонная стратегия, чтобы связать вокруг Старлинка все технологии войны

Вот так выглядит современный командный пункт в ВСУ благодаря Старлинк: командир роты огневой поддержки и главный сержант роты десантно-штурмовой бригады соединены через Старлинк получают данные из нашего беспилотника и управляют с планшетов и смартфонов в мае в селе Шендриголово, развернув связь считанные минуты в любом скрытом месте. Коробка со Старлинк и американский гранатомет – вот так выглядит на фронте набор для пехотного командира.

Но используем ли мы все возможности Старлинк?

Нет. Что нам нужно:

1. Постановка Старлинк на вооружение сил обороны, для развертывания на нем автоматизированных систем управления войсками.

2. Количество Старлинк нужно увеличить в разы. Современные боевые действия требуют наличия Старлинк у каждого командира взвода и каждой командирской боевой машине, в каждом пункте управления и логистики в тылу.

3. Контроль доступа к Старлинк на всей территории Украины, без ограничений для нас и с контролем за аппаратами, пытающимися использовать российские силовые структуры.

4. Развертывание официального сервисного центра по ремонту и поставке запчастей.

5. Модернизация Старлинк для штатного использования на транспорте и боевых машинах (да, Старлинк нужны также на части наших танков, САУ, КШМ вместе со вспомогательными силовыми установками).

6. Модернизация Старлинк для штатного использования на беспилотниках всех типов, для чего эта технология идеально подходит, что может радикально изменить средства современного поля боя.

Уверен, что гражданское общество активно поддержит и поможет государству профинансировать, приобретет значительную часть Старлинков для нужд государства

У нас есть компетентный министр цифровизации Федоров, курирующий отношения по Старлинк, он вполне способен, на мой взгляд, в кратчайшие сроки провести эффективные переговоры с Маском, привлечь всех, в первую очередь, военных, для анализа потребностей, для построения собственной логики. Сформулировать денежные характеристики. Уверен, что гражданское общество активно поддержит и поможет государству профинансировать, приобретет значительную часть Старлинк для нужд государства.

Но Украине нужны системные решения, а не эмоции, потому что на основе Старлинк мир ждет новая технологическая революция. Старлинк – это будущее, и Маск – технологический гений, с которым нам выгодно создать максимальное доверие и максимальное взаимодействие.