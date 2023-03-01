Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"



"Украине не просто стоит наносить удары по территории РФ, мы должны это делать. Нам нужно атаковать Москву и другие города России. Не гражданские объекты, а только военные. Я удивляюсь дискуссиям на эту тему. Россияне уже год уничтожают наши города и села. Они убивают наших людей. Мы должны отвечать им тем же. Не убивать россиян, а уничтожать военную инфраструктуру, которую они привлекают в войне против Украины", - пояснил Гетьман.



Эксперт отметил важность уничтожения военной инфраструктуры РФ



"Мы должны отвечать россиянам. Взять к примеру Израиль. Эту страну никто не атаковал средствами, производящими на заводах, которые Израиль уничтожил. В Израиле решили, что эти заводы могут угрожать в будущем и уничтожили их. То же касается и нас. Не нужно колебаться, а уничтожать военную инфраструктуру РФ, что позволит нам снизить собственные потери", - добавил он.

В ночь на 28 февраля в России в городе Туапсе в Краснодарском крае произошел пожар на нефтебазе Роснефти, местные жители жаловались на взрывы.

Утром 28 февраля в ряде регионов России эфир телеканалов и радиостанций был прерван сообщением об угрозе ракетного удара.

28 февраля из-за появления неизвестного летательного объекта в радиусе 200 км вокруг Санкт-Петербурга в РФ закрыли воздушное пространство .

Также 28 февраля в Республике Адыгея заявили о падении неизвестного летательного аппарата, который минобороны России позже назвало украинским беспилотником.

28 февраля в Московской области в России в 10 метрах от объекта Газпромаупал беспилотник якобы украинского производства.