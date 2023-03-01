Украина должна наносить удары по территории РФ, - военный эксперт Гетьман
Военный эксперт Алексей Гетьман уверен, что Вооруженные силы Украины должны уничтожать объекты военной инфраструктуры на территории РФ
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Украине не просто стоит наносить удары по территории РФ, мы должны это делать. Нам нужно атаковать Москву и другие города России. Не гражданские объекты, а только военные. Я удивляюсь дискуссиям на эту тему. Россияне уже год уничтожают наши города и села. Они убивают наших людей. Мы должны отвечать им тем же. Не убивать россиян, а уничтожать военную инфраструктуру, которую они привлекают в войне против Украины", - пояснил Гетьман.
Эксперт отметил важность уничтожения военной инфраструктуры РФ
"Мы должны отвечать россиянам. Взять к примеру Израиль. Эту страну никто не атаковал средствами, производящими на заводах, которые Израиль уничтожил. В Израиле решили, что эти заводы могут угрожать в будущем и уничтожили их. То же касается и нас. Не нужно колебаться, а уничтожать военную инфраструктуру РФ, что позволит нам снизить собственные потери", - добавил он.
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