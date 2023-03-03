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Украина должна начать переговоры о вступлении в ЕС в этом году, - глава МИД Эстонии

3 мартa, 2023 пятница
23:41
Мир

Для Украины важен старт переговоров о вступлении в Евросоюз – есть много стран, полностью поддерживающих членство украинцев в ЕС

Об этом в студии Еспресо заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

"Не было бы такой большой атаки на члена НАТО, как на Украину. Это очень большая гарантия безопасности. Эстония понимает, что после этой войны Украина должна стать полноправным членом НАТО. Если у кого есть сомнения, то они боятся того, что Россия придет за ними. Чтобы предотвратить такой сценарий в Европе, нужно принять Украину в НАТО.Я надеюсь, что на саммите в Вильнюсе будет сделан огромный кардинальный шаг в этом направлении.Все страны-члены НАТО заявили, что открыли двери для Украины, но они думают, какими будут дальнейшие практические шаги, а также четкое видение Украины", - сказал он.

Рейнсал также прокомментировал процесс вступления Украины в ЕС.

"Важный старт переговоров, они должны начаться в этом году. Украина должна сделать определенные реформы, она уже многое сделала и должна завершать поставленные перед ней задачи. Также важна политическая воля - много разговоров есть внутри ЕС, но есть много стран, которые совершенно полностью поддерживающие членство Украины. Они сейчас стремятся предоставить Украине все возможное, чтобы Украине удалось сделать этот большой шаг, чтобы она решала вопрос по вопросу в диалоге с Европейской комиссией.Я не вижу какого-либо альтернативного будущего для Украины, кроме полноправного членства в НАТО и ЕС, если мы ждем долгосрочного мира", - подытожил министр.

Украина
Эстония
Вступление в ЕС
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