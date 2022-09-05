Украина должна максимально поддерживать Санду на фоне угроз сепаратизмов, - политолог-международник Шеренговский
Часть молдавского общества против евроинтеграционных процессов государства
Об этом в эфире Эспрессо сказал политолог-международник Дмитрий Шеренговский.
"Санду достаточно понимает необходимость стабилизировать внутреннюю ситуацию и проталкивать евроинтеграционные реформы и процесс. Часть молдавского общества видит ситуацию по-другому. Если выразиться достаточно остро, есть часть откровенных ватников", - считает он.
По мнению Шеренговского, эти люди не хотят и не будут поддерживать объявленные евроинтеграционные намерения.
"Убедить удержать их и все это вместе связать, с другой стороны, сталкиваться с не исчезнувшими угрозами, не имея достаточные ресурсы их решать. Приднестровье или каких-то других сепаратизмов, которые могут быть расшатаны. Это большая и очень сложная задача . Здесь Украина должна поддерживать Санду максимально и вместе двигаться в сторону ЕС", - подытожил эксперт.
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