Об этом в эфире Эспрессо сказал политолог-международник Дмитрий Шеренговский.

"Санду достаточно понимает необходимость стабилизировать внутреннюю ситуацию и проталкивать евроинтеграционные реформы и процесс. Часть молдавского общества видит ситуацию по-другому. Если выразиться достаточно остро, есть часть откровенных ватников", - считает он.

По мнению Шеренговского, эти люди не хотят и не будут поддерживать объявленные евроинтеграционные намерения.

"Убедить удержать их и все это вместе связать, с другой стороны, сталкиваться с не исчезнувшими угрозами, не имея достаточные ресурсы их решать. Приднестровье или каких-то других сепаратизмов, которые могут быть расшатаны. Это большая и очень сложная задача . Здесь Украина должна поддерживать Санду максимально и вместе двигаться в сторону ЕС", - подытожил эксперт.