Об этом написал в Facebook спикер МИД Олег Николенко.

Комментируя падение российской ракеты в Молдове, дипломат отметил: "Это в очередной раз доказывает, что российский ракетный террор несет огромные угрозы не только безопасности Украины, но и безопасности соседних стран".

По словам Николенко, современные системы ПВО и ПРО позволят сохранить жизнь многих людей и защитить инфраструктуру.

"Украина должна как можно быстрее получить современные системы противоракетной и противовоздушной обороны, которые будут спасать жизни людей, защищать критическую инфраструктуру и предотвратят дальнейшие ракетные обстрелы со стороны РФ", - написал представитель МИД.

Россия 5 декабря массированно обстреляла Украину ракетами, в Укрэнерго подтвердили попадание российских ракет в энергетические объекты.

Во время массированного удара РФ по Украине на территорию Молдовы упала ракета .

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