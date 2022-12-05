Украина должна как можно быстрее получить современную ПВО, - МИД о падении ракеты в Молдове во время атаки со стороны РФ
МИД призвал международных партнеров передать Украине больше систем противовоздушной и противоракетной обороны
Об этом написал в Facebook спикер МИД Олег Николенко.
Комментируя падение российской ракеты в Молдове, дипломат отметил: "Это в очередной раз доказывает, что российский ракетный террор несет огромные угрозы не только безопасности Украины, но и безопасности соседних стран".
По словам Николенко, современные системы ПВО и ПРО позволят сохранить жизнь многих людей и защитить инфраструктуру.
"Украина должна как можно быстрее получить современные системы противоракетной и противовоздушной обороны, которые будут спасать жизни людей, защищать критическую инфраструктуру и предотвратят дальнейшие ракетные обстрелы со стороны РФ", - написал представитель МИД.
- Россия 5 декабря массированно обстреляла Украину ракетами, в Укрэнерго подтвердили попадание российских ракет в энергетические объекты.
- Во время массированного удара РФ по Украине на территорию Молдовы упала ракета .
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