Украина должна использовать ленд-лиз для восстановления своей военной индустрии, - директор Центра отношений США - Украина
Надо восстанавливать украинские военные заводы на Западе и в соседних государствах
Об этом в эфире Еспресо сказал директор Центра отношений США–Украина Николай Грицковян.
"Если читать закон о ленд-лизе, то речь идет о том, что он должен начать действовать сейчас, но Белый дом отложил это на осень. Они мотивируют, что сначала нужно использовать $40 млрд, которые они приняли в мае. Из них берутся последние поставки оружия. Украина должна использовать ленд-лиз, чтобы восстановить свою собственную военную индустрию и производить собственное оружие", - отметил он.
По мнению эксперта, Украина должна начать серийное производство своих мощных систем.
"Есть разные возможности, нужно строить индустрию на Западе Украины, нужно договариваться с нашими соседями, чтобы разместить производство на их территории. Это должны быть украинские предприятия, производящие украинское оружие", - подытожил Грицковян.
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