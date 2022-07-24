Украина должна использовать ленд-лиз для восстановления своей военной индустрии, - директор Центра отношений США - Украина

Об этом в эфире Еспресо сказал директор Центра отношений США–Украина Николай Грицковян.

"Если читать закон о ленд-лизе, то речь идет о том, что он должен начать действовать сейчас, но Белый дом отложил это на осень. Они мотивируют, что сначала нужно использовать $40 млрд, которые они приняли в мае. Из них берутся последние поставки оружия. Украина должна использовать ленд-лиз, чтобы восстановить свою собственную военную индустрию и производить собственное оружие", - отметил он.

По мнению эксперта, Украина должна начать серийное производство своих мощных систем.

"Есть разные возможности, нужно строить индустрию на Западе Украины, нужно договариваться с нашими соседями, чтобы разместить производство на их территории. Это должны быть украинские предприятия, производящие украинское оружие", - подытожил Грицковян.