Украина должна импортировать около 3,5 млн тонн угля для прохождения зимы, - глава Минэнерго

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко, передает Интерфакс-Украина.

"Дополнительно необходимо импортировать около 3,5 млн тонн в течение отопительного сезона согласно графику накопления угля", - сказал министр.

Также он отметил, что генерирующие компании - и ДТЭК, и "Центрэнерго" - начали заключать контракты на импорт угля.



"Мы рассчитываем, что стабилизируем ситуацию с углем и спокойно пройдем ОЗУ (осенне-зимний период, - ред.)", - уточнил министр.

Он также сообщил, что в отопительном сезоне этого года Минэнерго также рассчитывает на "определенные достижения" - работу АЭС минимум 14 блоками из 15 действующих, а также в случае необходимости, особенно в декабре-январе, подключение к системе 15-го атомного блока. По его прогнозам, запасы газа в подземных хранилищах на начало ОЗУ достигнут 19,5 млрд куб. м.

Согласно обнародованному в понедельник указу президента №452/2021, который утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 июля 2021 года о мерах по нейтрализации угроз в энергетической сфере, Кабинет Министров до 31 октября текущего года должен обеспечить накопление природного газа, резервных видов топлива и угля для бесперебойной работы топливно-энергетического комплекса в отопительный период 2021/2022 года, а также приоритетность предоставления полувагонов для отгрузки угольной продукции железнодорожным транспортом в соответствии с заявками угольных предприятий - шахт и обогатительных фабрик.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb