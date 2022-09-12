Украина должна говорить о мирном демонтаже РФ, - политолог Магда

Об этом рассказал в эфире "Еспресо" политолог Евгений Магда.

"Стоит напомнить, у Украины нет никаких документов с обязательством оказывать военно-техническую помощь в случае нападения на них. И то, что прошло 5 "Рамштайнов" и это партнерство - свидетельствует о том, что добрая четверть всего мира понимает и действенно поддерживает сопротивление Украины. Это процедура уникальна.Я думаю, что мы просто наблюдаем в режиме реального времени, как приближаются существенные изменения в системе мировой безопасности.Я думаю, что мы на шестом "Раймштайне" имеем ввиду вчерашние действия РФ говорить,

что Россия должна быть демонтирована мирным путем", – сказал он.

По мнению Магды, вооруженный потенциал России должен быть демонтирован под давлением всего мирового сообщества, осознающего опасность, которую несет РФ.

"То, что делает Россия, нанося удары по мирному населению, Украина должна максимально эту информацию доносить до всего мира. Там, где Россия активно действует нужно активно объяснять, что разрушение критической инфраструктуры это не адекватные действия страны, которая имеет ядерный потенциал и может нести угрозу и другим странам", – считает политолог.

Он добавил, что путь мирного демонтажа РФ – это путь после Путина.

"Надо, чтобы российские оппозиционеры не питали иллюзий, что они плохого Путина могут заменить хорошим с другой фамилией. Также они должны понимать, что центробежные тенденции, которые на сегодняшний момент существуют будут реализованы. Например, политическая карта Северного Кавказа может в

обозримой перспективе иметь другой вид, что Татарстан и Башкортостан также имеют не просто политические стремления, но и экономические основания рассчитывать на свою независимость. То, что Калининград может стать чем-то вроде независимого города в определенной экономической конфедерации с Балтийскими государствами", - отметил Магда.

По словам политолога, если об этом говорить и искать возможности реализации подобных проектов, это будет существовать и действовать.

Но если есть иллюзия, что РФ останется в своей площади и возможностях, то после ее поражения на фронте, то мы

с высокой долей вероятности встретимся с очень мощным реваншизмом. Россия будет искать более слабых – на тех, кто она может показать возможности собственного реванша. Это вполне возможно в отношении стран Балтии, несмотря на то, что они являются членами НАТО и ЕС", - подытожил он.