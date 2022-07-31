Украина должна добиться, чтобы россияне допустили в Оленовку представителей Международного уголовного суда или суда ООН, - Розенко

Об этом рассказал в эфире Еспресо вице-президент Общества Красного Креста Украины Павел Розенко.

"Россия может играть на следующих вещах: представителей гуманитарных миссий они действительно могут допустить, но для нас как государства важно, если мы хотим правды, мы должны через разные структуры, площадки, Совбез ООН добиться от России, чтобы она допустила представителей или Международного уголовного суда, или Международного суда ООН", – сказал он.

По его мнению, именно эти люди могут изучить причины того, что произошло в Оленовке.

"Представители гуманитарных миссий - не следователи, не военные прокуроры, не военные эксперты. Они могут оказать гуманитарную или медицинскую помощь военнопленным, но провести экспертизу, что произошло, представители ООН или Международного комитета Красного Креста не могут. Это очень важно - не дать сегодня России обойтись приглашением представителей гуманитарных миссий. Очень важно, чтоб на месте трагедии работали военные эксперты, прокуроры и представители независимых военных миссий, которые действительно могут рассказать правду об этой трагедии", - подытожил Розенко.

Напомним, 29 июля, вооруженные силы РФ совершили прицельный умышленный артиллерийский обстрел исправительного учреждения в населенном пункте Оленовка Донецкой области, где содержались украинские пленные.

29 июля Главное управление разведки сообщило, что убийство украинских защитников в Оленовке – это сознательный акт терроризма, главной целью которого было скрыть факты тотального хищения средств, выделенных на содержание военнопленных.

По состоянию на 30 июля Украина начала процедуру возвращения тел погибших от теракта в Оленовке.

30 июля полк "Азов" заявил, что расценивает удар по Оленовке как акт публичной казни, который Россия совершила из-за безнаказанности.

РФ согласилась впустить представителей ООН и Красного Креста на место теракта в Оленовке, однако 31 июля все-таки не дала доступ представителям Международного комитета Красного Креста к украинским пленникам в колонии Оленовки Донецкой области.

Спутниковые снимки колонии в Оленовке подтверждают, что здание, в котором содержали украинских пленных, взорвали сами россияне.