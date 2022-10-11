Украина должна действовать на опережение и бить по военным объектам РФ, - генерал Маломуж
С целью опережения ракетных и авиационных ударов РФ нужно бить по российским военным объектам – в России, Беларуси и на оккупированных территориях
Об этом в эфире Еспресо сказал бывший глава Службы внешней разведки Украины и генерал армии Украины Николай Маломуж.
"С целью опережения ракетных и авиационных ударов нужно бить по объектам, которые использовались для конкретных ударов по Украине. Это ракетные комплексы и ракеты, авиабазы, морские базы. Где бы они ни находились – в России, Беларуси, Черном море", - отметил он.
По мнению Маломужа, ВСУ должны действовать на опережение.
"Не ждать, как в Запорожье, - С-300 бьет, а мы пытаемся их перехватить, хоть это и очень трудно. Надо обнаруживать эти объекты, например на оккупированной территории, и наносить удары, как только они разворачиваются. Как только идет подготовка к нанесению удара - должны быть мощные системные удары. Объект нужно обнаруживать с помощью космических, радиотехнических и радиоэлектронных средств, дронными возможностями. Такие удары должны быть точечными по конкретным военным объектам. Тогда они не смогут ударить по нашим городам, селам и тем более по ВСУ", - подытожил генерал.
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