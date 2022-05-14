Украина должна быть в группе государств, которые присоединятся к НАТО, - Арсений Яценюк
На глобальном уровне в повестке дня необходимо принимать очень сильные и мощные решения. Первое – это вооружить Украину. Второе – сделать Украину членом НАТО, - подчеркнул глава Киевского форума безопасности, премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк во время специальной военной панели КБФ
“Сейчас мы живем в совершенно ином мире. Мир до и после 24 февраля. На мой взгляд, сейчас уже нет какого-то мирового порядка. Автократии и диктатуры борются против демократий и свободного мира", – подчеркнул он.
Арсений Яценюк подчеркнул, что путинская война против Украины "начала процесс дефрагментации мирового порядка, который сложился после Второй мировой войны": "Нужно создать новый порядок. Это шанс для нас. Это возможность, которая очень зависит от того, выиграет ли Украина в этой войне" .Мы должны выиграть эту войну, и мы победим в ней”.
Он назвал жизненно важными в плане военной поддержки два вопроса. Первый из них – скорейшее предоставление оружия украинской армии.
Второй вопрос, по мнению Арсения Яценюка, – Украина должна получить гарантии безопасности: “После того как Украина отвоюет свои территории, для нас очень важно иметь реальные гарантии безопасности для Украины. Не такие, какие напоминали бы Будапештский меморандум. И единственный выход, который я вижу, – это чтобы Украина стала членом НАТО”.
“Швеция и Финляндия уже решили присоединиться к Североатлантическому союзу. Украина должна находиться в этой группе. Это решение, которое будет отвечать интересам НАТО – сделать Украину членом НАТО как можно скорее. Наши военные уже оперативно совместимы со стандартами НАТО. В результате этой войны наши военные, мужчины и женщины, показали свою решимость, героизм и показали, что они такие же, как армии Альянса", - подчеркнул Арсений Яценюк.
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