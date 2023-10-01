Украина должна быть готова к длительной войне, иначе даже западное оружие не поможет, - израильский эксперт Гендельман

Хотя осенняя кампания не завершилась, продолжаются ожесточенные бои, в том числе на юге и на востоке. Россияне сейчас начинают применять свои стратегические резервы, 18-ю и 25-ю армии. Они недеформированы и недоукомплектованы, и в целом использование резерва означает, что у россиян не все хорошо, но ситуация при этом не проще.

Во-первых, еще не зимняя, до начала осеннего бездорожья летняя кампания еще может осуществляться. Как мы видим, даже если медленное прогрызание еще какое-то время будет продолжаться, часы не останавливаются. Шансы на какие-то крупные прорывы и крупные успехи сокращаются. После этого, возможно после некоторой оперативной паузы, возможно даже и без нее, если украинское командование так решит, после медленного выгрызания переходим к вопросу действительно резервов. Именно то, что 18-ю и 25-ю армии начали перебрасывать, еще несколько месяцев на южном фронте на обоюдном использовании резервов, у кого еще хватит резервов с украинской стороны остановить продвижение. Действительно, мы видим, по крайней мере, из имеющейся информации, что графики формирования этих армий не соблюдены, их начали перебрасывать быстрее. Положительно это означает, что россиянам не хватает техники.

Увидим, хватит ли самому украинскому командованию резервов. С украинской стороны мы видим информацию о том, что сейчас формируется еще 10 новых бригад, там тоже есть вопросы графиков. Каким образом собираются использовать – для продолжения непрерывного наступления или в связи с началом осеннего бездорожья все же украинское командование решит взять паузу и переосмыслить следующую фазу войны. Это мы увидим, когда окончательно закончится лето – не по календарю, а по климату, когда реально изменится положение и наступит осеннее бездорожье.

Началась долгая война, к которой не были готовы русские и мир. Прогнозы экспертов оптимистичны, но реальность жесткая и кровавая. Ощущение, что Путин пытается играть в долгий ящик. В то же время произошли события, которых не ожидали россияне, в частности, в черноморском штабе.

Само наступление, стратегическая летняя кампания украинской армии преследовала цель не просто выхода на берег Азовского моря и вскрытия сухопутного коридора. Стратегическая цель этого выхода была именно сломить тенденцию превращения войны в истощение в стиле ирано-иракской. Потому что в случае разреза сухопутного коридора это меняло все стратегическое положение на фронте. Этим южное направление отличается от остальных, потому что весь фронт имеет форму подковы и единственное место, где эту подкову можно разломить на две части – это юг. Если это не получается – война продолжается, как до сих пор, то есть действительно превращается в ирано-иракскую. Сама война на истощение не выгодна никогда и никому, в этом случае понятно, что она больше не выгодна Украине, чем России. Потому что миллионы беженцев, продолжаются ракетные удары по территории страны, по инфраструктуре, промышленности. И вообще непонятны перспективы, как проводить государственное строительство в таких условиях.

Россияне, с одной стороны, не планировали такую долгую войну, но после того как Киев за три дня не произошел, после отступления из Харьковской области, с Херсонщины, если посмотреть, положение России на фронте не столь плохо: нет разрушения фронта, нет разрушения российской армии, российской государственности, враг не у ворот Москвы – более-менее воевать можно, отсюда все эти планы в долгий ящик. Озвучены планы войны до 2026 года о наращивании вооруженных сил. Видим развертывание военной промышленности, озвучены цифры увеличения военных расходов. Действительно, Россия входит в долгую войну на истощение с лучших позиций, чем Украина. Даже обстрелы касаются только нескольких пограничных областей, вглубь России никто не залетает.

Все вопросы в том, сколько еще это можно продолжать, особенно учитывая, что в плане вооружения и военной техники Украина почти полностью зависит от западных союзников, то есть, простыми словами, зависит от того, как они видят цель этой войны. Это совсем не то количество, которое Украина хотела бы для себя для решительной победы, этого не хватает. Поэтому все упирается не столько в возможности, сколько в намерения, в этом случае, западных вождей, прежде всего США. И здесь дополнительный политический момент – выборы в США.

В общем, любая война – дело политическое, а потом уже военное, но эта конкретно война – еще больше, потому что Украина почти полностью зависит от западных союзников. Они сами не воюют, поэтому руководствуются не столько военными, сколько политическими смыслами. Поэтому посмотрим, в какую сторону пойдут их желания, каким они видят один день этой войны, в какую сторону следует давить, или, говоря теоретически, давить на украинское руководство, чтобы оно согласилось на что-то. Или в другую сторону они могут теоретически сказать, что, допустим, это летнее наступление не дало таких результатов, каких мы хотели, но, в принципе, война еще не проиграна, продолжаем поставлять вооружение, к примеру, для следующего летнего наступления. Но все это прежде всего должно решить западное руководство, не столько военное, сколько политическое.

Еще неизвестно, как будут использовать «абрамсы», но процесс начался. Увеличение их количества будет зависеть от планов США. Хотелось бы, чтобы в отношении ATACMS Америка преодолела психологический порог, в конце концов есть разные модификации, на юге кассетные ATACMS были бы очень уместны.

Да, можно сказать, что и Scalp или Storm Shadow тоже было поставлено немного, но свою пользу они приносят. А если к ним добавить ATACMS – дополнительно плюс для Украины в том, что для них не нужно использовать самолеты, они запускаются с наземных HIMARS, возможно, для Украины так проще.

В любом случае, Украина не просто так давно просит ATACMS, и, в принципе, не просто так США их до сих пор не давали - похоже, обе стороны согласны, что от этого будет положительный эффект. Причем настолько положительный, что США опасаются эскалации и именно поэтому их не дают.

То есть само недавление показывает, что этому оружию придается большое значение. Но, с другой стороны, все-таки нужно еще раз подчеркнуть, что это не какая-нибудь вундерваффе, сама по себе войну не решит.

Еще один дополнительный плюс влияния на южном фронте – то, что там, например, слишком далеко от фронта, Россия те же штабы и склады оттянуть не может. Потому что рано или поздно они упрутся в море, то есть имеют ограничения. На всю эту глубину ATACMS доставать могут. Действительно, посмотрим, поступят ли они на фронт в ближайшее время, потому что информация ежедневно противоречива: пообещали – нет, не пообещали – действительно уже дали, просто не хотят говорить. Во всяком случае применения на фронте, похоже, еще не было. Поэтому увидим: если они все-таки поступят и начнут применяться, тогда мы сможем реально увидеть уже не теоретически, а практически.

Как мог бы выглядеть прорыв линии фронта при нынешних обстоятельствах? Ведь весь периметр заминирован, задача россиян – остановить наступательный импульс, возможно для своего контрнаступления. Логистика российская постепенно рушится, если будет уничтожена железная дорога Токмака, у них будут дополнительные проблемы.

После первых попыток в июне, когда украинское командование увидело, что действительно быстрого прорыва не будет, тогда возникла дилемма: сворачивать наступление полностью или перейти к тактике медленного прогрызания. Решили, что лучше медленно, чем никак. Поэтому сейчас тоже сложно ожидать, что вдруг у россиян закончатся силы, что позволит сделать быстрый прорыв и получить выход на оперативное пространство. Поэтому идет медленное прогрызание по тому же принципу: лучше медленно. Если действительно удастся выйти к Токмаку, это можно было бы считать частичным результатом этого наступления.

А по поводу перехода к контрнаступлению для россиян сейчас далеко не факт. Если им более или менее хватает на оборону, то для наступления нужно гораздо больше, прежде всего вооружений и военной техники. Не факт, что они сейчас уже к кампании готовы. Тем более, если эти 18-ю и 25-ю армии наспех недеформированные бросают на фронт на этапе обороны, то не факт, что даже если в ближайшее время украинское наступление остановят, россияне чисто физически будут способны перейти в массированное наступление. На других участках, например, на Купянском или Лиманском направлениях, мы видели наступательные попытки россиян. Но у них достаточно большая группировка: всего на Купянско-Лиманском направлении более 100 тысяч, 800-900 танков. Мы не видели каких-либо больших успехов российского наступления.

В плане перспектив российского наступления шансы у них невелики. Но для Украины проблема в том, что она рассчитывала на успехи своего наступления.

Поэтому увидим, когда оно наконец-то закончится и чем именно, какие будут достижения. Даже без того, чтобы россияне сразу перешли к наступлению, каких-либо значительных результатов уже не будет.

Окончание нашего наступательного импульса не означает, что у русских есть сила и техника, чтобы открыть еще какой-то участок фронта.

Вопрос – где именно. Сейчас на юге россияне совершают стратегическую оборонную операцию, также обороняются на Бахмутском направлении. Попытки наступательных действий на Купянском и Лиманском они предпринимают пока без особого успеха. Поэтому если они и захотят где-то вести наступательные действия, то это будет где-то на одном из действующих участков фронта, ожидать, что они откроют какое-то новое направление, например через Днепр или Беларусь, крайне маловероятно, потому что это не слишком выгодно со всех сторон, в плане логистики в первую очередь.

Поэтому если они где-то и захотят проще усилить наступательные попытки там, где они уже осуществляются, то есть на северо-востоке, это будет Купянско-Лиманское направление.

Увидим, прежде всего, как закончится эта фаза войны, мы еще даже не знаем, как украинское командование хочет применить те 10 бригад, которые сейчас готовятся. Возможно, захотят бросить в перманентное наступление, если украинское командование решит не прекращать зимой свое наступление, россиянам все еще будет не до своего наступления. Если Украина будет продолжать свое наступление, автоматически россияне вынуждены будут обороняться и им, возможно, просто не хватит сил на какой-то еще участок для своего собственного наступления.

Все упирается в результаты и желания украинского командования. В зависимости от этих результатов, продолжать или не продолжать свою наступательную операцию после осеннего бездорожья, возможно даже во время него, понятно, что это будет медленнее, чем сейчас, если захотят продолжать.

Если говорить об использовании механизированных подразделений, в частности, о танках: линия фронта заминирована, но пушки и наши бойцы работают успешно.

Самое интересное, что эта война еще раз показывает, что там не так важно качество, как количество. И что главная польза "леопардов", а поттом "абрамсов", когда они поступят, - не в качестве, не в конкретной стрельбе, не в миллиметрах пробивания. Главное – количество. Пусть даже несколько хуже танк, но чтобы больше было бы. Эта война проглотит еще не такое количество. Те же «леопарды», как мы видели, как любой танк, пробиваются, горят, чудо-танков не бывает. И «челленджеры» и все остальное, то же будет с «абрамсами», все зависит от количества, а не качества.

Здесь опять-таки: раньше у них чисто военно-политический резон. И теперь, если 31 «абрамс» действительно наконец-то идет, то понятно, что в отличие от Европы, у которой действительно не так много оружия осталось,

то США при желании могли бы вытащить из кармана не 30, а 300 «абрамсов». И Украина нашла бы для них и танкистов, и механиков. Но США не желают, они придерживают.

Здесь две смежные проблемы. Одна из них – понятно, что в тех условиях южного фронта задействовать большие механизированные силы сложно. Но и то, что танков немного, это заставляет их экономить больше. Если бы их было больше, возможно, украинское командование еще раз подумало бы о возможности крупного прорыва. Понятно, что там действуют несколько аспектов одновременно, и по всем этим аспектам было принято решение действовать мелкими пехотными группами, а бронетехникой их поддерживать. Но то там, то там видим сообщения, что, где можно, хоть и мелкими подразделениями – все-таки бронетехнику используют. Увидим, действительно ли удастся прогрызть эти линии обороны, выйти на более или менее оперативное пространство, если это возможно в условиях медленного продвижения. Увидим. Но в любом случае в целом по технике нужно еще раз подчеркнуть, что в этой войне гораздо важнее количество, чем качество.

Когда-то вы сказали пророческую фразу: русские не готовились к такой войне. Никто такого не ожидал. Россияне преобладают в небе, несмотря на это наше контрнаступление развивается. Дроны играют все большую роль. Россияне наладили производство, в том числе иранской продукции, и не только.

Если говорить конкретно о дронах, то, в общем, если в начале войны у Украины было преимущество, то у россиян не хватало дронов в количественном аспекте. Отдельные экземпляры они имели практически по всей линейке, все необходимое у них было, но этого было просто не достаточно, недостаточно для таковой большой войны. Поэтому они срочно обратились в Иран, уже через несколько месяцев после начала войны Иран, по возможности, удовлетворил – конечно, частично – потребности россиян в этой сфере.

А потом через некоторое время Россия настолько раскрутила отрасль беспилотников всех видов, что сейчас уже обошла Украину на повороте, по «ланцетам» и дронам Россия сейчас уже вышла вперед.

Если Украина, со своей стороны, не ускорит свои возможности производства, закупок и так далее, то вообще война, как она идет сейчас, тенденция в войне дронов, для Украины неблагоприятна.

Совместное производство в Польше, и в самой Украине, при желании, за полтора года тоже можно было создать даже подземное производство. Вполне возможно, что это тоже делается, по понятным причинам это не попадает в открытую прессу, потому что сразу после этого летят российские «подарки» по производству. Понятно, что возможное делается, но, если смотреть по объективным показателям, как это происходит на фронте, Россия вышла вперед.

На каких участках Министерство обороны должно ускориться?

Они сами все прекрасно знают, список задач есть. Но у Министерства обороны задача не воевать, а готовить все для армии. Все для фронта, все для победы, прежде всего военное производство, в том числе в кооперации с союзниками. Именно потому, что, когда можно перенести хотя бы часть производства за границу, где она не будет подвергаться ударам, это нужно делать. Отчасти это уже делается и даже что-то озвучивалось в СМИ. Данилов сказал, по меньшей мере, часть ракетного производства Украины происходит за границей. Понятно, что можно многое делать, не все совершенно попадает в печать. Но если и в дальнейшем есть основания, это означает, что, несмотря на все объективные причины, нужно усиливать еще, вплоть до обязательно более наукоемких производств, чем ракеты.

По тем же минометам, что в свое время не просто так по всей украинской армии с выплескиванием в Интернет прошли разговоры о том, что не хватает минометов. В последнее время мы видим сообщения, что, похоже, к этому приступили активнее и вроде бы их стало больше. Но в любом случае нужно еще раз подчеркнуть: минометы – это не самолеты и не танки, производить несложно. Удивительно, почему вообще возникла эта тема нехватки минометов, казалось бы, за первый год можно было бы сделать гораздо больше.

Понятно, что список задач всем известен. Остается самое простое – взять и сделать. Говорить легко, но если не активизироваться, не спасут никакие оправдания, что это было тяжело, это не смогли, не сумели. Если Украина проиграет из-за этого, то никого не будут интересовать оправдания и объяснения.

Может ли Россия повысить уровень эскалации, например через использования баллистических ракет?

Баллистические ракеты уже используются. "Искандеры" есть как в виде крылатых ракет, так и баллистических. Эта тема началась еще год назад, сейчас она получила второе дыхание относительно того, что в дополнение к «шахедам» Россия закупит у Ирана также баллистические ракеты средней дальновидности, возможно Fateh-110 и Zolfaghar. Год назад эта тема активно обсуждалась, затем по каким-либо причинам получить из Ирана не удалось.

В следующем месяце истекает срок очередного ограничения, наложенного на Иран по торговле ракетным оружием. По этому поводу можно ожидать, что в ближайшее время мы услышим новости по поводу иранских ракет для России. Если действительно там будут отдельные экземпляры, если будет поставка, речь будет идти о десятках, а не сотнях, Иран в сфере баллистических ракет, равно как и в области беспилотников, очень далеко продвинулся с 1980-х годов. В частности, потому, что у них большая проблема с пилотируемыми аппаратами, они вкладывались в другие воздушные отрасли, в баллистические ракеты и беспилотники. Если они начнут еще передавать это России, конечно положение украинского ПВО ухудшится. Пока мы к этому не пришли.