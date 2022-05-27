Украина должна активно ставить вопрос об исключении Венгрии из ЕС и НАТО, - нардеп Бобровская
Народная депутат Саломея Бобровская убеждена, что Венгрия – именно та страна, которая прямо работает на интересы Российской Федерации
Такое мнение она высказала в эфире Еспресо.
"Украине пора активно ставить вопрос об исключении Венгрии из ЕС и Североатлантического альянса. Потому что это страна, которая сейчас прямо работает на интересы Российской Федерации", - подчеркнула Бобровская.
Нардеп добавила, что формально Украина пока не может ставить вопрос об исключении Венгрии из этих объединений, однако мы должны говорить об этом и сосредотачивать внимание мира вокруг этого вопроса.
"Это совершенно дико и странно, Венгрия – единственная страна, которая идет полностью вопреки европейской политике, не поддерживает санкции против РФ, над которыми большинство стран работает", – сказала Бобровская.
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