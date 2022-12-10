Украина доказала, что "ядерный щит" России только пустые слова, - Фейгин

Такое мнение он высказал в эфире программы "Студия Запад с Антином Борковским" на телеканале "Эспрессо"

"Важная тема, которую все обсуждают, - относительно ядерного оружия и его применения, "силы России, которая остается у нее на ответный удар". Эта вся риторика вызвана последствиями обстрелов военных аэропортов "Энгельса" и "Дягилева". "Энгельса" больше , потому что там пострадали три стратегических бомбардировщика Ту-95, которые являются частью "ядерной триады", "щита России". И оказалось, что почти в 700 км от границы Украина вполне может нанести удар. Такая степень поражения какая-то там Украина какими-то дронами!" Тогда во что превратят этот "ядерный щит" ракеты типа "Томагавк" или другие средства, которые имеет Запад!?", - объяснил Фейгин.

Политик отметил, что Путину нужно как-то отвечать на такие провалы ядерной доктрины России

"Получается, что это все фейк, заблуждение. Никаких средств ПВО, средств преждевременного предупреждения - ничего такого нет. Возможно, все это передислоцировано на театр военных действий, считается, что в глубоком тылу ничего не угрожает и потому ничего не делается. Путину в ответ на этот смех из Киева и от западных СМИ нужно было чем-то парировать, продолжая применять ядерную риторику, запугивая компенсаторно за то, что случилось. Вдруг он заговорил, хотя и раньше он высказывался подобно тому, что целью было присоединение территорий. В этом до сих пор никто не сомневался, это не то, что никто не знал, а теперь стало откровением”, - добавил он.