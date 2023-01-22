Об этом она рассказала в эфире телеканала "Еспресо"

"Как продемонстрировала Украина, только при единстве против авторитарного экспансионизма можно по-настоящему вести переговоры и разговаривать на равных. На Тайване мы сейчас осознаем это больше, чем когда-либо, потому что стратегическая ясность, как я уже упоминала - это не эскалация. И мы готовы вести разговоры о культурной, научной, технологической борьбе с пандемией, что поможет обеспечить прозрачность усилий по борьбе с пандемией, смягчение климатического кризиса и многие другие темы", - пояснила Тан.

Министр отметила важность демократизации общества

"Самой личной темой, которая меня волнует, является защита журналистики и защита свободы слова как в Интернете, так и во время офлайн-встреч. Поэтому я считаю, что в этих вопросах наш собственный опыт демократизации общества из более авторитарной эпохи военного положения может предоставить определенную тему. помощь или даже вдохновение реформаторам в авторитарных режимах", - добавила она.

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