Украина доказала, что ее слово имеет вес, и мы заставим Россию к миру, если партнеры тоже сдержат обещания, - Зеленский на форуме "Амброзетти"
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина доказала, что ее слово имеет вес международным партнерам, теперь для нас необходимо принудить Россию к миру
Об этом заявил Президент Зеленский в ходе международного экономического форума "Амброзетти".
"Сейчас война. Конечно, российские ракеты бьют по нашей земле. Каждый день мы теряем людей. Напомню вам только одну страшную цифру – 379. Столько украинских детей убиты российскими ударами. Еще более 735 детей ранены. Все вместе в Европе и в свободном мире" мы имеем силу, чтобы закончить эту войну. А значит, со временем можем перейти к более содержательным экономическим отношениям", - подчеркнул глава государства.
Президент подчеркнул, что Украина является одним из крупнейших в мире производителей агрокультур. В будущем наша страна может построить и один из самых крупных кластеров агропереработки, усилить продовольственную безопасность путем производства доступных продуктов питания для всего мира.
Также Украина – идеальная локация для размещения любых перерабатывающих предприятий. От деревообработки до всех видов машиностроения. У нас большое количество фактически всех ресурсов и ископаемых – от газа до лития; квалифицированные люди, быстрая логистика на европейский рынок, хороший доступ к нему. Мы этого хотим, мы стремимся", – заявил Зеленский.
Президент Украины подчеркнул, что проект восстановления после боевых действий в нашей стране амбициозный.
"Украина – это совершенно новый сектор обороны и безопасности, чья мощность будет соответствовать тому, что мы пережили в этой войне, и который внесет фундаментальный вклад в безопасность Европы в последующие десятилетия.
Конечно, после того, как мы принудим Россию к освобождению нашей земли и к миру. А это возможно при условии, что все наши партнеры будут придерживаться своего слова. Так же, как делает это Украина", - добавил Зеленский.
- Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский на международном экономическом форуме "Амброзетти" призвал страны ЕС разрывать отношения с Россией из-за радиационного шантажа.
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