Украина договорилась со Швейцарией о представительстве своих интересов в России

Об этом сообщил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Швейцарии Микель Штайнер в комментарии "Европейской правде".

"Украина попросила, чтобы Швейцария взяла на себя мандат покровительства для нее в России. Соответствующие переговоры были завершены. Для того чтобы мандат покровительства вступил в силу, все еще нужно согласие России", - подчеркнул он.

Известно, что покровительством в дипломатии называют практику, при которой третье государство назначается другим государством для представления своих интересов в другом государстве. Такое третье государство называется "государства-покровительницы".

Кроме того, Микель Штайнер напомнил, что страна активно предлагала свои "хорошие услуги" в начале войны, в частности, площадки для переговоров и их профессиональной поддержки.

Швейцария уже представляет интересы граждан Грузии в России, поскольку после российского вторжения в 2008 году Тбилиси разорвало дипотношения с Москвой. В посольстве Швейцарии в Тбилиси есть отдел российских интересов, а в посольстве в Москве – отдел грузинских интересов.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией после начала полномасштабного вторжения РФ. При этом Украина не разорвала консульские отношения с Россией – согласно статье 2 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года.

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