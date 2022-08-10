Украина договорилась со Швейцарией о представительстве своих интересов в России
Руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Швейцарии Микель Штайнер заявил о завершении переговоров с Украиной о представительстве ее интересов в России
Об этом сообщил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Швейцарии Микель Штайнер в комментарии "Европейской правде".
"Украина попросила, чтобы Швейцария взяла на себя мандат покровительства для нее в России. Соответствующие переговоры были завершены. Для того чтобы мандат покровительства вступил в силу, все еще нужно согласие России", - подчеркнул он.
Известно, что покровительством в дипломатии называют практику, при которой третье государство назначается другим государством для представления своих интересов в другом государстве. Такое третье государство называется "государства-покровительницы".
Кроме того, Микель Штайнер напомнил, что страна активно предлагала свои "хорошие услуги" в начале войны, в частности, площадки для переговоров и их профессиональной поддержки.
Швейцария уже представляет интересы граждан Грузии в России, поскольку после российского вторжения в 2008 году Тбилиси разорвало дипотношения с Москвой. В посольстве Швейцарии в Тбилиси есть отдел российских интересов, а в посольстве в Москве – отдел грузинских интересов.
- Украина разорвала дипломатические отношения с Россией после начала полномасштабного вторжения РФ. При этом Украина не разорвала консульские отношения с Россией – согласно статье 2 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года.
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