Украина договорилась с западными партнерами о дополнительных объемах газа для прохождения отопительного сезона
Глава Нафтогаза заявил о договоренности с западными партнерами о дополнительных объемах газа для прохождения отопительного сезона 2023 года
Об этом информирует председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев.
"Великолепные новости из Давоса - газа хватит! Договорились о резервировании дополнительных объемов газа, необходимых Украине для завершения нынешнего отопительного сезона", - написал Чернышев.
Глава Нафтогаза сообщил, что во время Всемирного экономического форума World Economic Forum провел встречи с международными учреждениями и ведущими энергетическими компаниями мира.
В результате этих встреч и предварительных переговоров есть договоренность с European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) о механизмах финансирования закупки необходимых Украине дополнительных объемов газа.
С западными партнерами – Европейским банком реконструкции и развития, Норвегией, США, Германией, Францией, Канадой и Великобританией получили подтверждение о финансировании закупки.
А также с ведущими нефтегазовыми компаниями достигли договоренностей о резервировании необходимых объемов.
Народный депутат Алексей Кучеренко 18 декабря 2022 года подчеркнул, что каждый российский ракетный удар ослабляет энергетическую систему Украины.
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