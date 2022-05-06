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Украина договорилась с Польшей об условиях перевозки горючего, - Мининфраструктуры

6 мая, 2022 пятница
15:40
Экономика

Министерства инфраструктуры Украины и Польши договорились о безразрешительном проезде для грузовиков, перевозящих горючее

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем в Facebook.

По его словам, для пересечения территории Польши нужно только зарегистрировать автомобиль (заполнить форму по ссылке ) за сутки до пересечения границы.

Также перевозчики некоторых стран могут доставлять грузы на территории Украины без использования разрешений, в частности:

  • перевозчики из Латвии, Литвы, Дании, Эстонии – до конца текущего года;
  • Италии, Греции, Венгрии и Германии – до 30 июня 2022 года;
  • Болгарии, Грузии, Словакии и Австрии – в период военного положения.

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  • 29 апреля Верховная Рада отказалась от возврата полного налогообложения горючего. Об этом сообщил заместитель главы профильного комитета Ярослав Железняк.

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Новости
война с Россией
пересечение границы
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