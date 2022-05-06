Украина договорилась с Польшей об условиях перевозки горючего, - Мининфраструктуры
Министерства инфраструктуры Украины и Польши договорились о безразрешительном проезде для грузовиков, перевозящих горючее
Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем в Facebook.
По его словам, для пересечения территории Польши нужно только зарегистрировать автомобиль (заполнить форму по ссылке ) за сутки до пересечения границы.
Также перевозчики некоторых стран могут доставлять грузы на территории Украины без использования разрешений, в частности:
- перевозчики из Латвии, Литвы, Дании, Эстонии – до конца текущего года;
- Италии, Греции, Венгрии и Германии – до 30 июня 2022 года;
- Болгарии, Грузии, Словакии и Австрии – в период военного положения.
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