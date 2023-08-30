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Украина договорилась с Норвегией о "транспортном безвизе"

30 августа, 2023 среда
18:16
Экономика

Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры подписало протокол с Норвегией о возможности перевозить грузы без разрешений, так называемый транспортный безвиз

Об этом сообщает Кабинет министров Украины.

"Продолжаем создавать благоприятные условия для наших перевозчиков. Расширяем список стран, с которыми фактически действует "транспортный безвоз" – сейчас 35 государств. Ранее украинские перевозчики грузов независимо от класса экологичности транспортных средств могли ездить в Норвегию только при наличии разрешения. Теперь же для грузовиков стандарта Евро-5 и выше вводится безразрешительный проезд. Либерализация грузовых перевозок будет действовать, по меньшей мере, до 30 июня 2024 года", – отметил заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач.

Упрощенный режим для двусторонних и транзитных перевозок между Украиной и Норвегией вступает в силу с 1 сентября.

Для пользования безвизом перевозчик должен иметь сертификат, удостоверяющий класс экологичности грузовика Евро-5 или выше. Транспортные средства низшего класса также могут выполнять перевозки. Во время заседания украино-норвежской Смешанной комиссии было согласовано о разрешениях на следующий год.

Украинские перевозчики получат 250 универсальных разрешений и 50 – из/в третьи страны.

Справка. Соглашение о либерализации автомобильных перевозок между Европейским Союзом и Украиной позволяет выполнять двусторонние и транзитные перевозки без разрешений. Это касается 35 стран.

Напомним, в июне этого года Украина согласовала "транспортный безвиз" с Северной Македонией. Также удалось договориться о квоте разрешений на международные грузовые перевозки на 2024 год с Азербайджаном.

  • Украина подписала "транспортный безвиз" с Евросоюзом 29 июня 2022 во французском Лионе. Соглашение упраздняет необходимость получения разрешений украинскими перевозчиками для двусторонних и транзитных перевозок в ЕС. Также она позволяет избежать остановки экспорта нашей продукции из-за пунктов пропуска.
  • 16 сентября Зеленский утвердил соглашение с ЕС о "транспортном безвизе".
  • 10 ноября 2022 депутаты Европарламента ратифицировали соглашение о грузовых перевозках автотранспортом, которое отменяет для украинских перевозчиков необходимость получать разрешения для выполнения двусторонних и транзитных перевозок по территории ЕС.
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