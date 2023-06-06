Украина договорилась с Чехией о совместном ремонте танков Т-64
Украинский концерн "Укроборонпром" и чешская компания VOP CZ договорились о сотрудничестве по ремонту танков Т-64 на заводе в Новом Ичине
Об этом информирует министерство обороны Чехии .
Укроборонпром и VOP CZ договорились о совместном ремонте танков Т-64 на заводе в Новом Ичине.
"Чехия поддерживает и будет поддерживать Украину в ее борьбе с российским агрессором. Мы предоставляем ненужные военные материалы, учим украинских солдат, а теперь тоже помогаем с ремонтом украинской техники. Для обучения и ремонта мы предлагаем свои знания, умения и получим неоценимый боевой опыт от украинцев" , – сказала министерша обороны Чехии Яна Чернохова.
Точное количество отремонтированных танков не уточняется из соображений безопасности.
До конца этого года работники VOP CZ должны успеть отремонтировать неопределенное количество машин Т-64, все еще имеющих советское происхождение. Директор компании Марек Шпок рассказал, что работники его предприятия в последние недели посещали заводы Укроборонпрома для налаживания взаимного сотрудничества. участие. Танки будут оснащены оптическими системами наблюдения, улучшенной связью и так далее".
Кооперация включает в себя производство военной техники, наращивание производства боеприпасов, развитие сервисных узлов по обслуживанию и ремонту зенитного вооружения и сотрудничество в сфере высоких технологий.
- 28 апреля стало известно, что Украина и Чехия будут работать над шестью проектами по изготовлению ручного оружия, обучающих самолетов и ремонту танков.
- Президент Чехии Петр Павел считает, что Украина не должна спешить и тщательно подготовиться к контрнаступлению, ведь, по его мнению, другого шанса в этом году не будет .
- Также 10 мая Павел заявил, что Чехии целесообразно будет рассмотреть возможность передачи ВСУ чешских боевых самолетов L-159.
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