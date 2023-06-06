Украина договорилась с Чехией о совместном ремонте танков Т-64

Об этом информирует министерство обороны Чехии .

Укроборонпром и VOP CZ договорились о совместном ремонте танков Т-64 на заводе в Новом Ичине.

"Чехия поддерживает и будет поддерживать Украину в ее борьбе с российским агрессором. Мы предоставляем ненужные военные материалы, учим украинских солдат, а теперь тоже помогаем с ремонтом украинской техники. Для обучения и ремонта мы предлагаем свои знания, умения и получим неоценимый боевой опыт от украинцев" , – сказала министерша обороны Чехии Яна Чернохова.

Точное количество отремонтированных танков не уточняется из соображений безопасности.

До конца этого года работники VOP CZ должны успеть отремонтировать неопределенное количество машин Т-64, все еще имеющих советское происхождение. Директор компании Марек Шпок рассказал, что работники его предприятия в последние недели посещали заводы Укроборонпрома для налаживания взаимного сотрудничества. участие. Танки будут оснащены оптическими системами наблюдения, улучшенной связью и так далее".

Кооперация включает в себя производство военной техники, наращивание производства боеприпасов, развитие сервисных узлов по обслуживанию и ремонту зенитного вооружения и сотрудничество в сфере высоких технологий.