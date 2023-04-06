Украина договорилась об усилении оборонного сотрудничества с Грецией

Об этом Резников написал в твиттере.

Резников поблагодарил греческих друзей за непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за гуманитарную и оборонную помощь и участие страны в "Рамштайне".

Министр обороны Украины также выразил уверенность, что Украина станет 33-м членом НАТО после Швеции и после победы в войне.

"Украина имеет большой опыт в сдерживании россиян и в том, как их победить, используя оружие НАТО. Поэтому это веская причина пригласить Украину в Альянс и присоединиться к этому клубу", – сказал Резников.

Он рассказал, что во время встречи с греческим коллегой речь шла о ситуации на фронте, в частности о ситуации в районах Бахмута, Авдеевки, Угледара, Марьинки и других регионах, а также в районе Черного и Азовского морей. Также министры обсудили подготовку Украины к контрнаступлению, в частности, тренировки украинских военных и способы, которыми Украина будет обеспечивать ВСУ новым оружием от партнеров, боевыми машинами пехоты, танками и т.д.

"Обсудили пути восстановления мира и безопасности в Европе, включая механизм усиления санкций против агрессора, в том числе в отношении оборонной промышленности. Шла речь и о потенциальных сферах двустороннего сотрудничества и имеющихся конкретных проектах", - добавил Резников.

Как отмечено на сайте министерства национальной обороны Греции, во время встречи Николаос Панайотопулос и Алексей Резников "выразили твердую волю двух стран к укреплению и углублению оборонного сотрудничества".

"Я также подтвердил нашу твердую и неуклонную позицию по поддержке Украины и Вооруженных Сил Украины и их фундаментального права защищать свою Родину и восстанавливать суверенитет и территориальную целостность своей страны", – сказал Николаос Панайотопулос по итогам встречи с Резниковым.

Он напомнил, что Греция с начала полномасштабного вторжения осудила российскую агрессию и "с первого дня была на стороне Украины и ее храбрых защитников", а также присоединилась к санкциям против России. Министр выразил солидарность с украинским народом и выразил уважение ВСУ, "которые мужественно и самоотверженно борются за победу".

"Война против Украины является явным нарушением международного права, территориальной целостности и суверенитета Украины. Это вернуло войну в Европу и стало новой угрозой мировому миру и стабильности. Картины из Бучи и сотни погибших в Мариуполе напоминают нам о нашем долге перед жертвами и их семьями обеспечить привлечение виновных к ответственности и продолжать непоколебимую поддержку Украины и ее народа, борющегося за свободу и независимость", – добавил министр нацобороны Греции.